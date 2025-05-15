Вже за годину, РФ готує удар по одному з міст України: в ОВА назвали вулицю і час

В Сумській ОВА попередили про підготовку російського удару по двох локаціях в місті Суми та закликали громад негайно залишити дані території.

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Ворог готується завдати удару по району Привокзальної площі в Сумах/ Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

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Росія готує ракетний удар по Сумах

Ворог плануж вдарити по місту орієнтовно 17:00 15 травня

Росіяни готують ракетний удар по Сумах. Ворог готується атакувати одразу дві цілі в місті орієнтовно о 17 годині. Про це йдеться у повідомленні Сумської ОВА.

"За оперативною інформацією від відповідних служб, ворог готується завдати удару по району Привокзальної площі, 11. Просимо негайно покинути вказану територію та перебувати в укриттях або безпечних місцях до подальших вказівок", - попередили в ОВА.

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Фото: скріншот

Пізніше в Сумській обласній військовій адміністрації уточнили дані щодо ймовірного ракетного удару по Сумській громаді.

Згідно з оперативною інформацією відповідних служб, противник сьогодні планує завдати ударів по таких локаціях:

Привокзальна площа, будинки 7 і 9

проспект Шевченка, 2 (попередній час атаки — близько 17:00)

Фото: скріншот

"Усіх, хто перебуває поблизу зазначених адрес, закликаємо негайно залишити територію та пройти в укриття або безпечне місце", - наголошується у повідомленні.

Удари по Сумах - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 14 травня в Сумах стався потужний вибух внаслідок удару російською балістичною ракетою. Про це повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар.

6 травня, російські війська здійснили ракетну атаку на передмістя Сум, вдаривши по об’єктах цивільної інфраструктури. Про це інформувала Сумська обласна військова адміністрація.

Унаслідок обстрілу Сумської громади загинули троє мирних мешканців, серед них — 6-річна дитина. Про трагедію повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

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