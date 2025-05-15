Трамп про відмову Путіна їхати до Туреччини: "Навіщо йому їхати, якщо я не їду?"

За словами президента США, сам він не планував поїздку до Стамбула.

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Трамп відреагував на те, що Путін не їде на переговори в Стамбул / Колаж: Главред, фото: скріншот, сайт Кремля

Президент США Дональд Трамп заявив, що не очікував, що глава Кремля Володимир Путін приїде на переговори до Туреччини.

На пресконференції в Катарі, де глава Білого дому перебуває з візитом, у нього запитали, чи розчарований він тим, що Путін не приїде на переговори до Туреччини.

"Ні, я не очікував [що Путін поїде]. Навіщо йому їхати, якщо я не їду? Тому що я не збирався їхати. Я б поїхав, але не планував. І я сказав, що не думаю, що він поїде, якщо я не поїду. І це виявилося правильно", - відповів Трамп.

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Президент США додав, що у США в Туреччині "є люди". Зокрема, держсекретар США Марко Рубіо.

"Марко, як ви знаєте, робить фантастичну роботу. Марко там, держсекретар, і у нас там є люди, але я не думаю, що Путін може приїхати, якщо мене там не буде", - додав Трамп.

Дивіться відео - Трамп відреагував на відмову Путіна приїхати на переговори:

Переговори в Стамбулі - останні новини

Як писав Главред, глава Кремля Володимир Путін призначив групу чиновників нижчої ланки, які представлятимуть його уряд на переговорах з Україною в Туреччині. При цьому немає жодних ознак, що російський диктатор планує приєднатися до переговорів.

Президент США Дональд Трамп не поїде до Туреччини на переговори між Росією та Україною, заплановані на 15 травня. За даними Sky News, американський президент ухвалив рішення не їхати на переговори після оприлюднення Кремлем складу російської делегації, серед якого немає глави РФ Путіна.

За даними Reuters, до складу делегації США в Туреччині увійшли держсекретар Марко Рубіо і старші посланці Стів Віткофф і Кіт Келлог.

Як пише The Wall Street Journal, журналісти ставлять під сумнів сам факто того, що переговори між країнами, що воюють, відбудуться, оскільки Путін проігнорував заклик президента Зеленського зустрітися для прямих переговорів.

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