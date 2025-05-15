У РФ назвали Зеленського "жалюгідною людиною": в МЗС України жорстко відреагували

Тихий прокоментував особисті образи президента України Володимир Зеленського з боку російського МЗС.

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Тихий відреагував на слова російського МЗС / Колаж: Главред, фото УНІАН, скріншот із відео

Ключові тези:

Росіяни вдаються до образ на адресу Зеленського

Головне завдання російського відомства - гавкати з Москви

Так зване російське МЗС після слів Володимира Зеленського про "бутафорську" делегацію Росії на переговорах у Стамбулі вибухнуло із зухвалими заявами в бік президента України. Речник МЗС України Георгій Тихий вже відповів російським посадовцям.

У X Тихий написав, що замість того, щоб російський диктатор Володимир Путін приїхав на зустріч з Зеленським в Туреччину і провів серйозну розмову про припинення війни і відновлення миру, країна-агресорка РФ вдається до образ в бік президента України.

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"Це вже не вперше російське зовнішньополітичне відомство стає посміховиськом. Варто також зазначити, що делегацію в Туреччині очолює не російське зовнішньополітичне відомство — їхня роль полягає в тому, щоб гавкати з Москви", — наголосив він.

Нагадаємо, глава російського МЗС Сергій Лавров назвав президента України "жалюгідною людиною" і додав, що Зеленський "поводиться нерозумно".

А речниця міністерства закордонних справ країни-агресора Марія Захарова у четвер назвала Зеленського "клоуном" і "невдахою" після його критики на адресу російської делегації.

Переговори у Стамбулі - новини за темою

Як писав Главред, російська влада офіційно затвердила склад делегації для переговорів з Україною у Стамбулі. До неї увійшли високопоставлені представники Адміністрації президента, Міністерства закордонних справ, Генерального штабу і Міністерства оборони РФ. Сам же російський диктатор Володимир Путін до делегації не увійшов.

Пізніше президент США Дональд Трамп заявив, що не очікував, що кремлівський лідер Володимир Путін приїде на переговори до Туреччини.

Нещодавно WSJ розкрило, про що говоритимуть Україна і РФ у Стамбулі. За даними ЗМІ, на запланованих переговорах у Стамбулі, українська та російські сторони обговорюватимуть, як реалізувати та контролювати безумовне 30-денне припинення вогню, яке запропонувала адміністрація Дональда Трампа.

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Хто такий Георгій Тихий? Георгій Тихий - український журналіст, радник із комунікацій міністра закордонних справ України (2020–2024), речник Міністерства закордонних справ України (з 15 липня 2024 року), пише Вікіпедія.

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