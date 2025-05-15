Росіяни назвали час початку перемовин у Стамбулі: у ЦПД відреагували

Ворог поширює брехню про початок перемовин у Туреччині.

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Пропагандисти поширюють фейки про переговори в Стамбулі / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОПУ

Коротко:

У Москві намагаються маніпулювати темою переговорів у Стамбулі

Пропагандисти заявили, що зустріч РФ та України нібито відбудеться о 10 годині

У російських медіа почала поширюватися інформація про те, що переговори Москви та Києва нібито заплановані на 10:00. В Україні таку заяву заперечили. На повідомлення пропагандистів відреагував керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, росіяни поширюють фейки про початок перемовин о 10 ранку.

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"Це не відповідає дійсності. Такий час не був запланований", наголосив Коваленко.

Він не виключив, що росіяни хочуть маніпулювати темою перемовин, оскільки російські пропагандисти поширюють інформацію з наративом, що нібито "перемовини потрібні всім, окрім України".

"Насправді рух до миру не треба хіба Росії, яка всіляко уникає припинення вогню на 30 днів і нормального діалогу, ще й поширює таку брехню", - додав керівник ЦПД.

Пропагандисти пишуть, що делегація РФ вже прибула до Стамбула для переговорів.

Переговори в Стамбулі - останні новини

Як писав Главред, російська влада офіційно затвердила склад делегації для переговорів з Україною у Стамбулі. До неї увійшли високопоставлені представники Адміністрації президента, Міністерства закордонних справ, Генерального штабу і Міністерства оборони РФ. Сам же російський диктатор Володимир Путін до делегації не увійшов.

Пізніше CNN з посиланням на представників Білого дому повідомили, що президент США Дональд Трамп не поїде до Туреччини на переговори між Росією та Україною. За даними Sky News, американський лідер ухвалив рішення не їхати на переговори після оприлюднення Кремлем складу російської делегації, серед якого немає глави РФ Володимира Путіна.

Тим часом аналітики Інституту вивчення війни розповіли, чого вимагатиме Росія від України в Стамбулі. За їхнім прогнозом, у Туреччині російська делегація, ймовірно, наполягатиме на тому, щоб основою переговорів стали Стамбульські угоди початку 2022 року, які містили вимоги Кремля про повну капітуляцію України.

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Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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