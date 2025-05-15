Важливий продукт різко подешевшав: за що українцям доведеться платити менше

Популярний серед українців продукт різко впав у ціні. Також падіння вартості спостерігається ще у кількох продуктів.

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В Україні подешевшав популярний продукт/ колаж: Главред, фото: УНІАН, freepik.com

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Які продукти подешевшали за минулі кілька тижнів

Чи продовжуватиметься динаміка зниження вартості на ці продукти

Ціни на низку продуктів в Україні впали за останні кілька тижнів. Зокрема, знизилася ціна на яйця.

Курячі яйця категорії С1 подешевшали на 5% за місяць – до 72,3 грн за десяток, хоча в річному вимірі їхня вартість залишається на 50% вищою. З настанням тепла очікується подальше зниження цін. Про це йдеться у продуктовому моніторингу Українського клубу аграрного бізнесу.

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Крім цього, суттєво впала ціна на салатні овочі – помідори і огірки. Ціна на огірки знизилася на 31% за місяць – до 53,5 грн/кг, що на 14% нижче, ніж минулого року. Вартість помідорів впала на 21%, до 99,5 грн/кг, що також на 7% менше у річному порівнянні.

"Така динаміка пояснюється збільшенням внутрішньої пропозиції тепличної продукції та стабільним рівнем імпорту. Очікується, що ціни на огірки можуть знизитися ще на 5-10% у найближчі тижні", – зазначили в УКАБ.

Ціни на яйця/ інфографіка: УКАБ

Ціни на продукти в Україні – останні новини

Нагадаємо, інфляція в Україні підскочить до 20% – експерт поділився невтішним прогнозом. Україна дуже залежна від аграрного сектора. Якщо літо буде спекотне і сухе, то інфляція буде висока.

Як раніше повідомляв Главред, в Україні ціна на популярний овоч "злетіла до небес" – цей продукт подорожчав на 82%. Низка овочів в Україні різко зросли в ціні. У порівнянні з минулим роком ціни на деякі овочі збільшилися на рекордні 437%.

Також повідомлялося, що вартість яєць в Україні може різко змінитися – стало відомо, чи перевалить ціна за 100 гривень. Влітку буде додаткова пропозиція яєць від домашніх господарств населення.

Нагадаємо, ціни уже злетіли на 150% – українці змушені масово економити на харчах. Через падіння доходів 46% українців економлять на харчах, навіть середній клас переходить на хліб та овочі, зазначив економіст Олег Пендзин.

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Що таке Український клуб аграрного бізнесу? "Український клуб аграрного бізнесу", також УКАБ — це об'єднання передових агропромислових компаній України. У 2019 році УКАБ впевнено утримує статус асоціації № 1 в АПК України, об'єднуючи понад 100 знакових представників галузі — агрокомпаній та постачальників сільгоспресурсів, націлених на подальший розвиток вітчизняного агробізнесу. Діяльність УКАБ сприяє ефективному веденню бізнесу в АПК України і охоплює практично всі його процеси, від залучення інвестицій до глобальних завдань підвищення ефективності роботи аграрних компаній і розробки пропозицій з удосконалення аграрної політики. Клуб створено 2007 року групою аграріїв на чолі з Наталею Погожевою та Алексом Ліссітсою. Головний офіс асоціації знаходиться у Києві. Wikipedia

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