Вибухова ніч у РФ і окупованому Криму: у загарбників є "прильоти", перекривався міст

Через атаку російські окупанти навіть перекривали Керченський міст.

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Вибухи в РФ і окупованому Криму/ колаж: Главред, фото: скрін з відео

Коротко:

У Ростовській області РФ та окупованому Криму було чутно вибухи

Працювала російська ППО, була атака дронів

В окупантів були "прильоти"

У місті Керч в тимчасово окупованому Криму та в Ростовській області і Краснодарському краї країни-агресорки Росії в ніч на суботу, 3 травня, прогриміли вибухи.

Про це повідомив моніторинговий Telegram-канал "Кримській вітер". Очевидці зазначили, що працювало російське ППО. За їхніми словами, було чутно близько семи вибухів.

відео дня

Через вибухи російські окупанти перекривали Кримський міст. Також загарбники оголошували у Криму ще й ракетну небезпеку. Вильоти російської ППО було чутно, зокрема, у Керчі та Феодосії, інформують моніторингові канали.

Також були вибухи у Краснодарському краї та Ростовській області Росії. Там також російська ППО збивала повітряні цілі.

У Telegram-каналі SHOT повідомили, що, за словами місцевих жителів, у селищі Целіна Ростовської області БПЛА впав на житловий будинок. Очевидці пізніше уточнили, що внаслідок падіння уламків дрона спалахнув дах двох будинків у селищі Целіна. З одного будинку були евакуйовані двоє дорослих і дві дитини. Другий будинок нежитловий. За попередніми даними, постраждалих немає.

Пізніше стало відомо, що дрони атакували шість населених пунктів у Ростовській області країни-агресорки Росії.

Також у мережі повідомляли, що протиповітряна оборона активно працювала над містом Слов'янськ-на-Кубані. Там було чутно не менше, ніж п'ять вибухів, і було видно яскраві спалахи в небі.

Крім цього, повідомлялося, що були вибухи у місті Новоросійськ в Краснодарському краї РФ, де зараз розташована головна база Чорноморського флоту Росії.

Вибухи в РФ та Криму/ скрін

Дивіться відео вибухів в РФ і окупованому Криму:

Вибухи в окупованому Криму і в Росії – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, у Муромі дрон ударив у завод, що виробляє боєприпаси для армії РФ. На Муромському приладобудівному заводі згоріла прохідна заводу, а також один зі складів продукції, що випускається.

У ніч на 2 травня у Криму було зафіксовано пожежі – дрони масово атакували аеродроми, було перекрито міст. Очевидці з Криму повідомили, що масштабна атака дронів почалася близько півночі.

Нагадаємо, за словами полковника запасу ЗСУ, військового експерта Романа Світана, Кримському мосту залишилось недовго. Експерт вважає, що підготовка до знищення мосту, найімовірніше, вже розпочалась.

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