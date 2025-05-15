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Трамп назвав нову умову закінчення війни на фоні переговорів у Стамбулі

Юрій Берендій
15 травня 2025, 15:40оновлено 15 травня, 16:40
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Трамп назвав нову умову для закінчення війни Росії проти України та заявив, що нічого не знає про російську делегацію на переговорах у Стамбулі.
Трамп назвав нову умову закінчення війни на фоні переговорів у Стамбулі
Трамп назвав нову умову закінчення війни / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот

Про що йдеться у матеріалі:

  • Трамп не знає нічого про російську делегацію на переговорах у Стамбулі
  • Врегулювання війни в Україні можливе лише після зустрічі Трампа і Путіна

Президент США Дональд Трамп заявив, що мирні переговори щодо України не зрушать з місця, доки він особисто не проведе зустріч із російським лідером Володимиром Путіним. Про це повідомляється у записі Білого дому, зробленому на борту президентського літака.

Відповідаючи на питання журналістів про те, чи не розчарований Трамп рівнем делегації, яку РФ відправила до Стамбулу для переговорів з Україною Трамп зазначив, що "нічого про неї не знає".

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"Я нічого про це не знаю. Я нічим не розчарований. Я не розчарований. З чого б мені розчаровуватися? Ми щойно отримали 4 трильйони доларів, а він каже, що ви розчаровані делегацією. Я нічого не знаю про делегацію. Я навіть не перевіряв", - сказав президент США.

Він також наголосив, що врегулювання війни РФ проти України не відбудеться поки Трамп та російський диктатор та воєнний злочинець Путін не зустрінуться особисто.

"Послухайте, нічого не станеться, поки ми з Путіним не зустрінемося, зрозуміло? І очевидно, що він (Путін - ред.) не збирався їхати. Він збирався, але думав, що поїду я. Він не збирався їхати, якби мене там не було. І я не вірю, що щось станеться, поки ми з ним не зустрінемося. Але ми маємо розв'язати цю проблему, тому що занадто багато людей помирає", - резюмував Трамп.

Трамп назвав нову умову закінчення війни на фоні переговорів у Стамбулі
Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Позиція Трампа щодо війни в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп не відвідає Туреччину для участі в переговорах між Україною та Росією, запланованих на 15 травня. Про це повідомляє CNN із посиланням на представників Білого дому.

Як зазначає BBC, нинішні дії Трампа можуть стати вирішальними у мирному процесі — він має потенціал змінити хід подій як у бік деескалації, так і навпаки.

Попри обіцянку завершити російсько-українську війну протягом доби, вже минуло 100 днів президентства Трампа, а війна триває. The Wall Street Journal пише, що під час закритої зустрічі з впливовими донорами у Флориді президент визнав, що вирішення глобальних конфліктів, включно з війною в Україні, виявилося складнішим, ніж він очікував.

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