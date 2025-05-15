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Путін ретельно уникає прямих переговорів із Зеленським: у чому причина

Анна Ярославська
15 травня 2025, 12:16
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Прямі переговори потребуватимуть дійсно предметного спілкування.
Путін, Зеленський
Путін не хоче зустрічатися із Зеленським - у чому причина / Колаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Коротко:

  • Прямі переговори Путіна із Зеленським руйнують міф кремлівської пропаганди
  • Якби Путін приїхав до Стамбула, шанси досягти прогресу зросли б

Глава Кремля Володимир Путін уникає прямих переговорів з українським президентом Володимиром Зеленським, і на це є кілька причин.

Як пише The Telegraph, особисті переговори Путіна і Зеленського створять враження рівності між двома лідерами, що суперечить наративам кремлівської пропаганди.

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"І Путіну буде важко відстоювати свою позицію, що його український колега є нелегітимним диктатором, який потурає нацистам", - пише видання.

Крім того, прямі переговори потребуватимуть дійсно предметного спілкування.

"Два лідери, як правило, не сідають за стіл переговорів, якщо один із них вимагає від іншого беззастережної капітуляції", - додають журналісти.

У The Telegraph зазначають, що немає сумнівів у тому, що ведуться серйозні переговори неофіційними каналами.

"Якби Путін з'явився в Стамбулі, надії на укладення угоди, безумовно, значно зросли б. Усе це може бути лише мріями. Поки що Путін домігся від США більших поступок, ніж він колись міг собі уявити, і все це без необхідності що-небудь робити. Залишається без відповіді питання, чому він зараз змінив тактику", - пише видання.

Переговори в Стамбулі - останні новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що не очікував, що глава Кремля Володимир Путін приїде на переговори до Туреччини.

"Ні, я не очікував [що Путін поїде]. Навіщо йому їхати, якщо я не їду? Тому що я не збирався їхати. Я б поїхав, але не планував. І я сказав, що не думаю, що він поїде, якщо я не поїду. І це виявилося правильно", - відповів Трамп.

Глава Кремля Володимир Путін призначив групу чиновників нижчої ланки, які представлятимуть його уряд на переговорах з Україною в Туреччині. При цьому немає жодних ознак, що російський диктатор планує приєднатися до переговорів.

Як пише The Wall Street Journal, журналісти ставлять під сумнів сам факто того, що переговори між країнами, що воюють, відбудуться, оскільки Путін проігнорував заклик президента Зеленського зустрітися для прямих переговорів.

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