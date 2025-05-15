Виник дефіцит на ринку: широковживаний продукт суттєво подорожчав в Україні

Ціна зросла через сезонне скорочення запасів цієї продукції, а також на фоні того, що збільшилася торговельна активність в цьому сегменті.

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Широковживаний продукт суттєво подорожчав в Україні/ колаж: Главред, фото: УНІАН

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Який популярний продукт різко подорожчав

Що спричинило зростання його вартості

В Україні цього тижня було зафіксоване чергове зростання цін на торішні буряки.

Про це повідомили аналітики проекту EastFruit. Зазначається, що, за словами фермерів, у цьому сегменті збільшилася торговельна активність. А на тлі того, що вже зменшуються запаси цієї продукції, це призвело до виникнення дефіциту торішніх буряків на ринку. І за таких умов у виробників з'явилася можливість знову підвищити відпускні ціни на свою продукцію.

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"Так, на даний момент виробникам вже вдається вести реалізацію торішніх коренеплодів по 25-33 грн/кг ($1,04-1,26/кг), що в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня", – йдеться у повідомленні.

Гравці ринку пов’язують чергове подорожчання столових буряків із помітною активізацією попиту оптових компаній і роздрібних мереж.

У той же час запаси якісних столових буряків в місцевих господарствах вже майже вичерпані, що також відображається на ціннику.

"В результаті таких коригувань, сьогодні ціни на столові буряки в Україні вже в середньому на 36% вищі за торішні. При цьому більшість ключових гравців ринку сходяться на думці, що позитивна цінова динаміка в даному сегменті збережеться і надалі", – зазначили аналітики EastFruit.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні/ Інфографіка: Главред

Ціни на продукти в Україні – останні новини

Нагадаємо, інфляція в Україні підскочить до 20% – експерт поділився невтішним прогнозом. Україна дуже залежна від аграрного сектора. Якщо літо буде спекотне і сухе, то інфляція буде висока.

Як раніше повідомляв Главред, в Україні ціна на популярний овоч "злетіла до небес" – цей продукт подорожчав на 82%. Низка овочів в Україні різко зросли в ціні. У порівнянні з минулим роком ціни на деякі овочі збільшилися на рекордні 437%.

Також повідомлялося, що важливий продукт різко подешевшав – за що українцям доведеться платити менше. Популярний серед українців продукт різко впав у ціні. Також падіння вартості спостерігається ще у кількох продуктів.

Нагадаємо, вартість яєць в Україні може різко змінитися – стало відомо, чи перевалить ціна за 100 гривень. Влітку буде додаткова пропозиція яєць від домашніх господарств населення.

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