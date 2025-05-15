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Перспективи туманні: у WSJ оцінили шанси на успіх переговорів у Стамбулі

Анна Ярославська
15 травня 2025, 10:33
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Путін відмовився від зустрічі із Зеленським та відправив на переговори до Туреччини команду своїх помічників.
Перспективи туманні: у WSJ оцінили шанси на успіх переговорів у Стамбулі
Перспективи досягнення угоди про припинення дуже невизначені / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОПУ

Головні тези:

  • Путін направив до Стамбула групу "молодших" чиновників
  • Серйозність намірів Путіна завершити війну під питанням

У четвер, 15 травня, у Туреччині мають відбутися російсько-українські переговори. Однак перспектива врегулювання війни РФ в Україні наразі здається туманною. Про це пише The Wall Street Journal.

Журналісти ставлять під сумнів сам факто того, що переговори між країнами, які воюють, узагалі відбудуться, оскільки очільник Кремля Володимир Путін проігнорував заклик президента України Володимира Зеленського зустрітися для прямих переговорів. Натомість Путін направив до Стамбула групу чиновників нижчого рівня.

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Зокрема, російську делегацію очолив помічник Путіна Володимир Мединський і заступник міністра оборони Олександр Фомін - вони вже вели переговори з Україною на початку повномасштабної війни у 2022 році.

WSJ зазначає, що така поведінка Кремля ставить під сумнів серйозність намірів Росії та перспективу проведення повноцінних переговорів на високому рівні.

Переговори в Стамбулі - останні новини

Як писав Главред, глава Кремля Володимир Путін призначив групу чиновників нижчої ланки, які представлятимуть його уряд на переговорах з Україною в Туреччині. При цьому немає жодних ознак, що російський диктатор планує приєднатися до переговорів.

Президент США Дональд Трамп не поїде до Туреччини на переговори між Росією та Україною, заплановані на 15 травня. За даними Sky News, американський президент ухвалив рішення не їхати на переговори після оприлюднення Кремлем складу російської делегації, серед якого немає глави РФ Путіна.

За даними Reuters, до складу делегації США в Туреччині увійшли держсекретар Марко Рубіо та старші посланці Стів Віткофф і Кіт Келлог.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що в Туреччині російська делегація, ймовірно, наполягатиме на тому, щоб основою переговорів стали Стамбульські угоди початку 2022 року, які містили вимоги Кремля про повну капітуляцію України.

Раніше Зеленський заявив, що він робить усе, щоб у Туреччині відбулася зустріч із Путіним.

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