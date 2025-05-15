Україна погодилась на переговори з РФ у Стамбулі - Зеленський назвав основні деталі

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Зеленський погодився на переговори з РФ у Стамбулі і назвав деталі / Колаж: Главред

15 травня 2025 року в Анкарі відбулася пресконференція президента України Володимира Зеленського, присвячена мирним переговорам з Росією, запланованим у Стамбулі. Ці перемовини стали першою спробою відновити діалог між сторонами після тривалого періоду бойових дій та дипломатичної напруги. Проте відмова президента Росії Володимира Путіна особисто брати участь у зустрічі та відправлення до Туреччини делегації низького рівня викликали сумніви щодо щирості намірів Кремля. Незважаючи на це, Україна вирішила направити до Стамбула високопоставлену делегацію, підкреслюючи свою готовність до конструктивного діалогу заради досягнення миру.

Главред зібрав головні заяви президента України Зеленського щодо переговорів у Стамбулі.

Хто поїде від України на переговори з РФ у Стамбулі

Президент Володимир Зеленський заявив, що до української делегації, яка бере участь у переговорах у Туреччині, входять міністр закордонних справ Андрій Сибіга, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров, головнокомандувач ЗСУ Андрій Гнатов, голова СБУ Василь Малюк, а також представники всіх українських розвідувальних структур.

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Зеленський зауважив, що у складі російської делегації немає осіб, які реально ухвалюють рішення.

"З поваги до президента Трампа, з поваги до високого рівня делегації Туреччини та президента Ердогана, і в спробі досягти хоча б перших кроків до деескалації, припинення війни, а саме припинення вогню, я вирішив відправити делегацію до Стамбула", – заявив Зеленський.

Він зазначив, що українська делегація вирушить до Стамбула на переговори з Росією під керівництвом міністра оборони Рустема Умєрова.

Зеленський підкреслив, що серед учасників немає ані голови СБУ, ані начальника Генштабу, однак делегацію очолюватиме саме міністр оборони — попри відсутність рівнозначного представника з російського боку.

Президент України зазначив, що Умєров володіє турецькою, англійською та російською мовами.

Головним завданням цих переговорів, за словами президента, є досягнення припинення вогню.

Чи буде Зеленський на переговорах у Стамбулі

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність української сторони до участі в багатосторонніх переговорах, зокрема із залученням делегацій США, Туреччини та Росії.

"Україна зацікавлена. Ми домовились з президентом Ердоганом, що наша група, турецька група буде присутня", — сказав Зеленський.

За його словами, Київ очікує також "зустріч з американськими, з турецькими, з українськими групами".

Щодо можливої зустрічі з представниками РФ Зеленський зазначив, що сподівається, що вона все таки відбудеться.

"Ми обов'язково проведемо зустріч і з російською стороною. Надіюсь, що ця зустріч станеться все ж таки. І це була не тільки показуха і все таки з'явится час зустрічі", - сказав Зеленський.

Президент також прокоментував очікування сигналів від міжнародних партнерів.

"Зараз ми очікуємо від американської, турецької сторони якихось відповідних сигналів. Я б сказав — конкретики. У котрій годині зустрічаються групи сьогодні або о котрій годині зустрічаються групи завтра", - підкреслив президент.

Зеленський підкреслив, що наразі ні начальнику Генштабу, ні голові СБУ, ні іншим членам української делегації, які прибули разом із ним, немає сенсу перебувати в Стамбулі, оскільки Путін поки не приїхав — а чи з’явиться взагалі, невідомо.

Водночас він зазначив, що президент США Дональд Трамп подав сигнал про можливу участь у зустрічі.

"Окрім цього сигналу, який був медіа відкритим, у нас нічого іншої інформації немає", - додав лідер.

Чи може початись перемир’я без зустрічі Зеленського і Путіна

Україна не відмовляється від жодної нагоди домовитися про припинення вогню, тому направляє свою делегацію до Стамбула для зустрічі з представниками Росії. Зеленський нагадав, що подібні переговори вже проводилися, зокрема в Саудівській Аравії, де були делегації обох країн, хоча вони й не зустрічалися напряму.

На брифінгу в Туреччині президент Володимир Зеленський підтвердив готовність до особистих переговорів із Володимиром Путіним. За словами глави держави, Путін повинен проявити лідерство, якщо він дійсно налаштований на переговори — слід зустрічатися без попередніх умов.

"Я вважаю, що всі сторони повинні демонструвати готовність до перемовин. Я вважаю, що першим кроком повинно бути безумовне припинення вогню. Якщо безумовне припинення вогню можливо зробити сьогодні на рівні технічних груп, без лідерів – немає запитань, можна не зустрічатись. Як ми чули, безумовне припинення вогню – такі речі повинні вирішуватись на прямих перемовинах лідерів – я тут. Ми готові до прямих перемовин", – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що Україна не може постійно шукати Путіна по всьому світу. Він підкреслив, що відсутність конкретного часу зустрічі, чіткого порядку денного і високопоставлених представників з російського боку — це прояв зневаги не тільки до України, але й до США та Туреччини.

Про наступ РФ

Президент Володимир Зеленський заявив під час пресконференції в Анкарі після зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, що Росія вже кілька місяців веде безперервний наступ.

За його словами, атаки відбуваються по всіх напрямках, зокрема найбільше загострення – на Сумському напрямку, де ворог сконцентрував близько 67 тисяч військових.

Що буде, якщо переговори проваляться

Володимир Зеленський заявив, що Росія наразі не демонструє готовності припинити війну, і окреслив очікування України від Європи та США.

За його словами, Москва не налаштована на діалог щодо завершення війни і не збирається ухвалювати відповідні рішення.

" Якщо цієї демонстрації немає, значить немає готовності говорити про закінчення війни, і приймати рішення. А значить - не вистачає політичної волі, а значить - Росія не відчуває, що їй потрібно закінчувати цю війну, а значить - не вистачає політичного, економічного, та інших тисків на Російську Федерацію", - сказав він.

У разі відсутності домовленостей про припинення вогню або конкретних кроків з боку Росії, Зеленський закликав до посилення міжнародного тиску, щоб пришвидшити встановлення миру або хоча б організувати двосторонні перемовини.

Він підкреслив, що Україна очікує на потужний санкційний пакет, про який неодноразово заявляли останнім часом у США та Європі, адже Росія чітко показує, що не зацікавлена у завершенні війни.

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