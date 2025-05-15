Зеленський не поїде на переговори з РФ: хто очолить делегацію

Президент України заявив, що відправляє на переговори українську делегацію, але не в повному складі.

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Зеленський не їде на переговори з РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Про що говорить Зеленський:

Зеленський не буде присутній на переговорах із РФ

Зеленський відправив на переговори з РФ делегацію в неповному складі

РФ не ставиться до переговорів серйозно

Президент України Володимир Зеленський відправить свою делегацію на переговори в Стамбул із російською делегацією "досить низького рівня". Водночас точний час початку переговорів поки що невідомий. Про це заявив президент під час пресконференції після переговорів із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Він зазначив, що Росія не дуже серйозно ставиться до переговорів. У складі переговорної групи РФ немає людей, які дійсно ухвалюють рішення.

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"Не дивлячись на досить низький рівень представлення російської делегації, але з поваги до президента Трампа, з поваги до високого рівня делегації Туреччини і до президента Ердогана, бажаючи спробувати досягти хоча б перших кроків щодо деескалації, закінчення війни, а саме - припинення вогню, я вирішив відправити до Стамбула нашу делегацію, але не всіх", - сказав Зеленський.

Українську делегацію на переговорах очолить міністр оборони України Рустем Умеров. Він вільно володіє українською, російською, турецькою та англійською мовами.

"Росія продовжує несерйозно ставитися до цих зустрічей, не хоче припиняти війну. Але будемо сподіватися, що вони продемонструють хоча б щось під час зустрічі ... Сподіваюся, що ця зустріч відбудеться і це була не лише "показуха". Сподіваюся, що з'явиться час зустрічі. Зараз ми очікуємо від американсько-турецької сторони сигналів, о котрій годині зустрічаються групи сьогодні або о котрій годині зустрічаються групи завтра... Група, яку я відправляю до Стамбула, завтра буде там. Ніхто ламати хоч крихку можливість з боку України не буде. Ми будемо конструктивними, будемо присутні в різних форматах, про які буде домовлено", - наголосив Зеленський.

Переговори в Стамбулі - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив про готовність української сторони до участі в багатосторонніх переговорах, зокрема із залученням делегацій США, Туреччини та Росії.

Нардеп, дипломат, засновник Фонду Майдан закордонних справ Богдан Яременко заявив, що РФ дала сигнал про готовність продовжувати мирні умови у форматі Стамбула-2022. Єдиною метою російської делегації є сформулювати проект капітуляції України.

Крім того, у звіті аналітиків Інституту вивчення війни наголошується, що в Туреччині російська делегація, ймовірно, наполягатиме на тому, щоб основою перемовин стали Стамбульські угоди початку 2022 року, які містили вимоги Кремля про повну капітуляцію України.

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