Путін запропонував Україні переговори в Туреччині: Ердоган зробив заяву

Стався поворотний момент, потрібно ним скористатися, щоб досягти миру, вважає Реджеп Ердоган.

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Зеленський, Ердоган / Колаж: Главред, фото: ОП, Фото:REUTERS

Туреччина готова докладати зусиль, щоб забезпечити припинення вогню і міцний мир в Україні. Турецька республіка готова організувати переговори між Києвом і Москвою. Про це заявив президент Реджеп Ердоган.

Як повідомляє Hürriyet, у неділю, 11 травня, відбулася телефонна розмова Ердогана з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Обговорювалися, зокрема, питання врегулювання російсько-української війни. Ердоган заявив про готовність сприяти припиненню вогню і встановленню міцного миру.

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"Президент Ердоган заявив під час зустрічі, що на шляху до припинення війни між Україною і Росією досягнуто історичного поворотного моменту, що цією можливістю слід скористатися і що Туреччина готова внести будь-який внесок, включно з організацією переговорів, для забезпечення припинення вогню і міцного миру", - цитує турецького президента Управління комунікації його адміністрації.

Також зазначено, що Ердоган вважає важливим продовження співпраці з організації переговорів Києва і Москви та початок відновлення України.

"Наш Президент заявив про важливість продовження співпраці в делікатній реалізації процесів початку постійних мирних переговорів між Україною і Росією та відновлення України", - підкреслили в адміністрації Ердогана.

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