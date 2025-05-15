Знищення Кримського мосту у 2025 році: Буданов зробив загадкову заяву

Буданов відповів на питання про знищення Кримського мосту.

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Можливість знищення Кримського мосту / колаж: Главред, фото: Главред, Вікіпедія

Головне із заяви Буданова:

Імовірність знищення Кримського мосту була у 2024 році

На той час не вдалось провести відповідну операцію

Поки не відомо, чи можливе "падіння" мосту у 2025 році

Раніше в Україні говорили про ймовірне "падіння" Кримського мосту до кінця 2024 року. Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов відповів, чи є подібні шанси цього річ, передає 24 канал.

Зокрема, Буданов прокоментував, чому не відбулось знищення Кримського моста у 2024 році.

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"Імовірність тоді була. Не змогли на той час, так буває", – наголосив він.

Керівник ГУР також відповів на запитання, чи є подібні можливості найближчим часом у 2025 році.

"Не знаю", – заінтригував він.

Кримський міст / Інфографіка: Главред

Кримський міст - останні новини України

Як повідомляв Главред, полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Роман Світан заявив, що 25 квітня українські дрони уразили радіолокаційну станцію до С-400 на території тимчасово окупованого Криму. На його думку, це може вказувати на те, що, ймовірно, розпочалася підготовка до знищення Кримського мосту.

Командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа заявив, що Кримський міст залишається ціллю для українських військових, однак під час підготовки його знищення потрібна інформаційна тиша.

Водночас, авіаційний експерт Костянтин Криволап вважає, що Україна зможе знищити Кримський міст тоді, коли буде прийняте відповідне політичне рішення.

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Хто такий Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

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