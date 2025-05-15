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Потепління накриє Україну: стала відома точна дата підвищення температури

Альона Вороніна
15 травня 2025, 13:31
1678
Скоро в Україні повернеться тепло – синоптикиня сказала, коли на нього очікувати.
Погода, белка, лето
Погода в Україні - стало відомо, коли потепління накриє Україну/ фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Коли в Україні буде потепління
  • Скільки ще триватимуть дощі
  • Якою буде погода у п’ятницю, 13 травня

Погода в Україні у найближчі дні буде ще холодною і дощовою. Потепління почнеться наступного тижня – стовпчики термометрів почнуть рости з вівторка-середи, 20-21 травня.

Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко. Водночас вона попередила, що дощі поки що не відступатимуть – волога погода збережеться у вихідні й упродовж всього наступного тижня.

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"У суботу (17 травня – ред.) ще втримається холодна погода, у неділю потеплішає, у понеділок знову градуси вниз, а з вівторка-середи потепліє. Хоча жваві дощі поки що ніяким там авторитетним сухим антициклонам не хочуть поступатися – вихідні та наступний тиждень будуть переважно вологими", – зазначила Діденко.

Погода в Україні 16 травня

У п’ятницю, 16 травня, атмосферний фронт зумовить періодичні дощі на півночі, заході та на Вінниччині. На решті території істотних опадів не очікується.

Температура повітря у п'ятницю буде найнижчою вздовж смуги Чернігівщина-Київщина-Вінниччина – там очікується лише +8…+12 градусів. У західних областях буде +10…+14 градусів. У більшості центральних областей очікується +15…+19 градусів.

У південній частині та в східних областях очікується найтепліша погода, +15… +21 градус.

Погода в Украине 16 мая
Погода в Україні 16 травня/ meteoprog

Погода в Києві 16 травня

У Києві 16 травня очікується відчутне зниження температури повітря: проти сьогоднішніх +16 градусів завтра передбачається ледве +9...+11 градусів, зазначила Діденко.

Також вона попередила, що у столиці в п’ятницю буде дощ.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Києві на два тижні/ meteoprog
Наталия Диденко инфографика
Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, грозові дощі та холод накривають Україні – стало відомо, у яких областях буде сухо та тепло. Погода у Львові буде однією з найхолодніших. Там температура повітря опуститься до 4-12 градусів тепла.

Також раніше повідомлялося, що дощі починають відступати – названо дату, коли в Україну прийде потепління. Синоптикиня поділилась прогнозом погоди на четвер, 15 травня.

Нагадаємо, на Україну обрушиться жорсткий шторм – країну накриють зливи та сніг. У багатьох областях України оголосили штормове попередження – І рівень небезпечності.

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Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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