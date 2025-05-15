Прийде потепління, після чого знову холод: як зміниться погода найближчим часом

Погода у Львові 16 травня буде однією з найхолодніших. Там температура повітря опуститься до 0 градусів.

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Прогноз погоди в Україні на 16 травня / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 16 травня

Де температура повітря опуститься до +1 градуса

У яких областях будуть дощі

Погода в Україні 16 травня буде дощовою та холодною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 16 травня будуть періодичні дощі на півночі, заході та Вінниччині. Найнижча температура повітря буде уздовж смуги Чернігівщина-Київщина-Вінниччина. Там температура повітря вдень підвищиться лише до 8-12 градусів тепла.

відео дня

У суботу холодна погода ще втримається. А вже у неділю прийде потепління. Однак радіти зарано, бо у понеділок влупить нове похолодання. Наступне потепління прийде у вівторок-середу.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 16 мая / фото: ventusky

Погода 16 травня

В Україні 16 травня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі у північних та центральних областях. Вітер буде південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. У центральних, південних, Волинській та Сумській областях будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 6-11°, на заході країни та Житомирщині 1-6° тепла; вдень у західних, більшості північних областей та на Вінниччині 9-14°, на решті території 16-21°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить 0

За даними meteoprog, 16 травня в Україні буде свіжа погода. Найтепліше буде у Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +9...+21 градуса. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря опуститься до 0...+11 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 16 мая / фото: meteoprog

Погода 16 травня у Києві

У Києві 16 травня буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують дощ. Вітер в цей день буде південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 6-11°, вдень 9-14°; у Києві вночі 6-8°, вдень 9-11°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 16 мая / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Україну накрила потужна непогода. В Україні 11 травня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі у північних, більшості західних, центральних, південно-східних областях. Вітер буде північно-західний та західний зі швидкістю 5-10 м/с.

9 травня Україною пронісся потужний смерч. У Павлограді на відео зафіксували момент, коли сильний вихор зриває з дахів дахи. Найбільше постраждали будинки, які не встигли повноцінно відновити після обстрілів. Через сильний вітер були повалені дерева, через що ускладнився проїзд транспорту у різних місцях.

Також стало відомо, коли потепління накриє Україну. Найближчими днями холод нікуди не дінеться – період з низькими температурами затягнеться. Очікується, що реальне потепління прийде з 20 травня.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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