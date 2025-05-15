Чого вимагатиме Росія від України в Стамбулі: прогноз ISW

РФ намагається повторити свої вимоги після трьох років війни, хоча Сили оборони України відтоді провели низку успішних операцій.

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В ISW спрогнозували дії РФ на переговорах у Стамбулі / Колаж: Главред, фото: ОП, ua.depositphotos.com

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Які вимоги РФ може висунути Україні

Чого насправді хоче Кремль

У Туреччині російська делегація, ймовірно, наполягатиме на тому, щоб основою переговорів стали Стамбульські угоди початку 2022 року, які містили вимоги Кремля про повну капітуляцію України. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Експерти ISW зазначають, що посол Росії з особливих доручень Родіон Мірошник заявив 14 травня, що проєкт Стамбульських протоколів від квітня 2022 року може стати основою для угоди про припинення війни Росії в Україні. За його словами, сторони можуть внести "коригування" до Стамбульських протоколів 2022 року, щоб врахувати зміни за останні три роки, але наполягав на тому, щоб низка вимог Росії від квітня 2022 року залишилася без змін. Зокрема, йдеться про те, щоб Україна значно скоротила свій військовий потенціал, внесла поправки до своєї конституції, додавши положення про нейтралітет, яке заборонило б Україні вступати в будь-які військові союзи, включно з НАТО.

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"Путін і Мірошник навмисно повторюють умови Росії в Стамбульських протоколах, оскільки вони містили умови, які були б рівнозначні капітуляції України та залишили б Україну безпорадною в захисті від потенційної майбутньої російської агресії - цілі, які Кремль продовжує переслідувати", - йдеться в повідомленні.

Аналітики додали, що Росія намагається повторити свої вимоги після трьох років війни, хоча Сили оборони України відтоді успішно змусили Росію відійти з півночі України, звільнили значні ділянки території в Харківській та Херсонській областях і сповільнили темпи російського просування по всьому театру військових дій.

"Слова Мірошника про те, що Росія та Україна можуть скоригувати аспекти Стамбульських протоколів, щоб відобразити зміни у війні за останні три роки, є спробою представити Кремль як готового до переговорів, що приховує той факт, що насправді Росія зберегла свою довгострокову мету повної капітуляції України. Путін, Мірошник та інші російські офіційні особи продовжують вимагати повної капітуляції України в спробі забезпечити стратегічні цілі Росії шляхом затягування переговорів і водночас продовжувати домагатися успіхів на полі бою", - упевнені аналітики ISW.

Переговори в Туреччині - останні новини

Як писав Главред, глава Кремля Володимир Путін призначив групу чиновників нижчої ланки, які представлятимуть його уряд на переговорах з Україною в Туреччині. При цьому немає жодних ознак, що російський диктатор планує приєднатися до переговорів.

Президент США Дональд Трамп не поїде до Туреччини на переговори між Росією та Україною, заплановані на 15 травня. За даними Sky News, американський президент ухвалив рішення не їхати на переговори після оприлюднення Кремлем складу російської делегації, серед якого немає глави РФ Володимира Путіна.

Раніше президент України Зеленський заявив, що його можлива зустріч із главою РФ Володимиром Путіним у Туреччині не може бути символічною. За його словами, потрібно знайти формат для завершення війни.

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Стамбульські переговори 2022 - що про них відомо Переговори України та Росії спочатку на території Білорусі, а потім у Туреччині відбулися навесні 2022 року. 10 березня в рамках дипломатичного форуму в Антальї пройшла зустріч міністрів закордонних справ України та Росії Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова, а переговори на рівні делегацій стартували 29 березня в Стамбулі.

У ході зустрічі українська сторона передала російським делегатам проект угоди - так зване "Стамбульське комюніке". Упродовж квітня сторони обговорювали проект угоди по відеозв'язку на рівні делегатів та робочих груп, але до травня були змушені визнати, що переговори забуксували. 24 листопада 2023 року Давид Арахамія заявив, що на переговорах, що проходили в лютому-березні 2022 року в Білорусі та Туреччині, делегація з Москви обіцяла Києву укладення миру за відмову від вступу до НАТО. За його словами, Україна відмовилася через відсутність довіри до росіян, також довелося б змінювати Конституцію, а тодішній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон нібито пропонував "просто воювати". Пізніше колишній радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Стамбульські переговори були цілком реальні та вели до мирної угоди на вигідних для України умовах. Видання The Wall Street Journal розкрило деталі мирної угоди, яка розроблялася українською та російською стороною навесні 2022 року. Як пише видання, документ датований 15 квітня 2022 року. Учасники переговорів з обох сторін намагалися припинити бойові дії, погодившись перетворити Україну на "постійно нейтральну державу, яка не бере участі у військових блоках". Крім того, йшлося про те, щоб позбавити Україну можливості відновлювати свою армію за підтримки Заходу та залишити анексований Крим під фактичним контролем Росії.

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