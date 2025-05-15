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В РФ заявили про свою позицію та завдання на переговорах у Стамбулі - деталі

Марія Николишин
15 травня 2025, 18:18
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В РФ заявили, що хочуть усунути "базові першопричини" війни.
В РФ заявили про свою позицію та завдання на переговорах у Стамбулі - деталі
Переговори у Стамбулі / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

Коротко:

  • Для РФ переговори в Стамбулі – це продовження мирного процесу
  • Делегація РФ, нібито, має всі повноваження для ведення переговорів

Країна-агресор Росія розглядає переговори в Стамбулі, як продовження мирного процесу, який, нібито, був перерваний українською стороною три роки тому. Про це заявив глава делегації РФ у Стамбулі Володимир Мединський.

Зокрема, він сказав, що делегацію було затверджено розпорядженням диктатора Володимира Путіна і вона має всі необхідні компетенції та повноваження для ведення переговорів.

відео дня

За слова Мединського, завданням прямих переговорів з українською стороною є "встановлення довгострокового миру та усунення базових першопричини конфлікту".

Заява глави делегації РФ – відео:

В РФ заявили про свою позицію та завдання на переговорах у Стамбулі - деталі

Переговори в Стамбулі - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив про готовність української сторони до участі в багатосторонніх переговорах, зокрема із залученням делегацій США, Туреччини та Росії.

Нардеп, дипломат, засновник Фонду Майдан закордонних справ Богдан Яременко заявив, що РФ дала сигнал про готовність продовжувати мирні умови у форматі Стамбула-2022. Єдиною метою російської делегації є сформулювати проєкт капітуляції України.

Крім того, у звіті аналітиків Інституту вивчення війни зазначається, що у Туреччині російська делегація, ймовірно, наполягатиме на тому, щоб основою переговорів стали Стамбульські угоди початку 2022 року, які містили вимоги Кремля про повну капітуляцію України.

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Хто такий Володимир Мединський?

Володимир Мединський - російський політик українського походження, державний діяч, письменник. Помічник Президента РФ з 24 січня 2020 року, пише Вікіпедія.

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