Трамп розчарований і не спить ночами через війну в Україні - WSJ

Трамп розповів про безсонні ночі через невдачі у зовнішній політиці.

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Трамп зробив заяву про війну / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, сайт Кремля

Ключові тези:

Закінчити війну в Україні виявилось складніше, ніж очікував Трамп

Президент США поділився своїм розчаруванням

Президент США Дональд Трамп обіцяв закінчити російсько-українську війну за 24 години, але цього так і не сталося — минуло вже 100 днів його президентства. Про це пише The Wall Street Journal.

Зазначається, що під час закритої зустрічі з групою провідних партійних донорів у Флориді Дональд Трамп заявив, що вирішення міжнародних конфліктів, зокрема війни в Україні, виявилося значно складнішим завданням, ніж він очікував.

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Він також поділився своїм розчаруванням і розповів про безсонні ночі через невдачі у зовнішній політиці.

"У передвиборчій кампанії Трамп обіцяв дипломатичне завершення як війни в Україні, так і конфлікту на Близькому Сході, наголошуючи, що за його президенства ці війни навіть не почалися б. Він заявляв, що зміг би завершити війну в Україні в перший день після повернення до Білого дому. Проте минуло вже понад 100 днів його другого президентського терміну, а жоден з конфліктів не наблизився до вирішення", - йдеться в повідомленні.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Заяви Трампа про війну в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Дональд Трамп запропонував президентові Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану виступити посередником у мирних переговорах між Україною та Росією.

Також президент США говорив, що настав час "приймати рішення" щодо війни в Україні.

Крім того, на думку Дональда Трампа, країна-агресор Росія хоче домовитися про мир з Україною через різке падіння цін на нафту.

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