Трамп розчарований і не спить ночами через війну в Україні - WSJ

Ключові тези:
- Закінчити війну в Україні виявилось складніше, ніж очікував Трамп
- Президент США поділився своїм розчаруванням
Президент США Дональд Трамп обіцяв закінчити російсько-українську війну за 24 години, але цього так і не сталося — минуло вже 100 днів його президентства. Про це пише The Wall Street Journal.
Зазначається, що під час закритої зустрічі з групою провідних партійних донорів у Флориді Дональд Трамп заявив, що вирішення міжнародних конфліктів, зокрема війни в Україні, виявилося значно складнішим завданням, ніж він очікував.
Він також поділився своїм розчаруванням і розповів про безсонні ночі через невдачі у зовнішній політиці.
"У передвиборчій кампанії Трамп обіцяв дипломатичне завершення як війни в Україні, так і конфлікту на Близькому Сході, наголошуючи, що за його президенства ці війни навіть не почалися б. Він заявляв, що зміг би завершити війну в Україні в перший день після повернення до Білого дому. Проте минуло вже понад 100 днів його другого президентського терміну, а жоден з конфліктів не наблизився до вирішення", - йдеться в повідомленні.
Заяви Трампа про війну в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, Дональд Трамп запропонував президентові Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану виступити посередником у мирних переговорах між Україною та Росією.
Також президент США говорив, що настав час "приймати рішення" щодо війни в Україні.
Крім того, на думку Дональда Трампа, країна-агресор Росія хоче домовитися про мир з Україною через різке падіння цін на нафту.
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