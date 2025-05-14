Є загиблі та поранені: перші кадри з місця удару балістики в Сумах

Російські окупанти вдарили по об'єкту промисловості в Сумській громаді.

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РФ вдарила балістикою по Сумській громаді / Коллаж: Главред, фото: Кордон.медиа, Сумская ОВА

Що відомо:

РФ вдарила балістикою по місту Суми

Під ударом був об'єкт промисловості

Внаслідок ракетного удару загинули люди, є постраждалі

У Сумах пролунав потужний вибух. Російські окупанти вдарили балістичною ракетою. Про це заявив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар.

Він додав, що був ворожий удар по об'єкту промисловості в Сумській громаді. На місці працюють всі відповідні служби.

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У Сумській ОВА зазначили, що вже є інформація про щонайменше одного загиблого. Ще 7 людей були поранені внаслідок ракетного удару.

"Троє поранених у вкрай важкому стані. Щирі співчуття близьким загиблого", - йдеться у повідомленні.

Згодом у Сумській міській раді уточнили, що внаслідок атаки, станом на 16:30, загинули дві людини, ще 9 - поранені. Двоє поранених перебувають у вкрай важкому стані.

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Нагадаємо, 18 квітня російська армія атакувала Україну дронами та ракетами. Вибухи прогриміли в Харкові, Дніпрі та Сумах. У Сумах три дрони влучили в об'єкт промисловості, внаслідок чого загинула одна людина, ще одна отримала травми.

Також вранці 18 квітня російський Шахед влучив у кондитерське підприємство в Сумах, пошкодивши виробництво пасок. Унаслідок удару загинув підприємець, який приїхав за продукцією.

Як повідомляв Главред, 5 травня російські війська обстріляли Білопільську та Ворожбянську громади Сумської області. Внаслідок атак загинули троє цивільних, ще семеро, серед яких 16-річний підліток, отримали поранення.

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