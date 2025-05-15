Українцям блокуватимуть рахунки в банках: яка причина і як діяти в такому разі

Експертка пояснила, що робити у разі, якщо банк заблокував вам картку через перевищення ліміту на перекази або нетипову активність.

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Українцям блокуватимуть рахунки в банках/ колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Що робити, якщо вам заблокували банківську картку

Як уникнути блокування банківського рахунку

Більшість українських банків застосовують обмеження, якщо помічають нетипову активність на рахунку чи перевищення ліміту на перекази. У такому разі банк першочергово може заблокувати рахунок, якщо вважає його підозрілим.

Провідна експертка з фінансового моніторингу Глобус Банку Марина Павленко розповіла, як діяти у тому разі, коли вам заблокували рахунок в банку з перерахованих вище причин, пише РБК-Україна.

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Експертка нагадала, що з 1 червня цього року набудуть чинності нові правила карткових переказів. Ліміт для клієнтів середнього та низького ризику знизиться зі 150 тисяч гривень на місяць до 100 тисяч гривень, а для високоризикових клієнтів він продовжить залишатися на рівні 50 тисяч.

Як розблокувати рахунок

Якщо клієнту банку надійшло повідомлення про те, йому було заблоковано рахунок, або він не може здійснити жодної транзакції, наприклад, заплатити у магазині за свої покупки, то потрібно негайно звернутися до банку через будь-який доступний канал зв’язку.

"Після звернення банк може попросити клієнта надати документи, що підтверджують доходи, або пояснення щодо активності за карткою. Важливо, щоб клієнт із розумінням поставився до такої вимоги", – пояснила банкірка.

Вона зазначила, що в більшості випадків після того, як клієнт надасть пояснення і документи, йому відновлять доступ до рахунку.

Проте якщо надана інформація буде недостатньою або не пояснюватиме суть операцій, то клієнту можливо доведеться змінити банк.

"У такому разі клієнт сам ініціює переказ наявних коштів з рахунку", – сказала Павленко.

Також експертка пояснила, як уникнути блокування карткового рахунку. Першочергово потрібно ознайомитися з умовами обслуговування рахунку/ картки і тарифами, зазначеними в договорі. Також варто перевірити ліміти та законодавчі обмеження на сайті банку, щоб не потрапити під дію обмежень на перекази.

Крім цього, важливо встановити мету відкриття рахунку коли ви відкриваєте рахунок у банку і надати перелік запланованих операцій.

"Чим більше правди у використанні рахунку – тим меншою є ймовірність його блокування", – наголосила експертка.

Також варто пам’ятати, що не можна використовувати картки для незаконних операцій або за кодами, що не відповідають суті транзакцій (міс-кодинг). Не варто брати участь у сумнівних схемах (дроп-операції тощо).

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