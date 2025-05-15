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Путін надіслав Трампу таємний сигнал в рамках переговорів у Стамбулі - що відомо

Юрій Берендій
15 травня 2025, 16:54
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Відсутність російського диктатора Путіна на переговорах у Стамбулі стала чітким сигналом Трампу про небажання Кремля завершувати війну, зазначив дипломат.
Путін надіслав Трампу таємний сигнал в рамках переговорів у Стамбулі - що відомо
Путін надіслав Трампу таємний сигнал / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот із відео

Про що сказав дипломат:

  • Путін надіслав сигнал Трампу що не хоче закінчення війни
  • РФ боїться жорстких санкції з боку країн заходу

Відсустність російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна на переговорах у Стамбулі це послання для президента США Трампа про те, що Росія має намір продовжувати війну. Про це в інтерв'ю Главреду розповів керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України, дипломат Володимир Огризко.

За його словами, найбільша інтрига полягає в тому, як саме відреагує Трамп, адже зрозуміло, що російська делегація не має повноважень оголошувати про завершення війни — це виключно рішення самого Путіна.

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"Що б хто не говорив, ніхто, крім нього, таке рішення ухвалити не може. Тож виходить, що Путін посилає до Стамбула своїх людей з єдиною метою - сказати, що Росія може почати переговори про те, як, можливо, коли-небудь буде припиняти вогонь. Хоча припинення вогню - це тема не переговорів, а політичного рішення. І Путін дає зрозуміти Трампу та решті, що він такого рішення не ухвалив, і погрози Трампа його не переконали", - сказав дипломат.

Огризко наголосив, що ключовим фактором, здатним змусити Путіна діяти, є не якесь диво, а лише страх перед справді жорсткими санкціями.

Переговори у Стамбулі - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, під час переговорів у Стамбулі, які заплановані найближчим часом, українська та російська делегації мають намір обговорити механізми впровадження і моніторингу запропонованого адміністрацією Дональда Трампа безумовного 30-денного припинення вогню. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Москва вже офіційно затвердила склад своєї делегації — до неї увійшли високопосадовці з Адміністрації президента РФ, МЗС, Генштабу та Міноборони. Водночас сам Володимир Путін, який несе відповідальність за розв’язання війни, не братиме участі в переговорах особисто.

Після того як президент Володимир Зеленський назвав склад російської делегації "бутафорським", Міністерство закордонних справ РФ виступило з різкими коментарями на його адресу. У відповідь на ці випади вже виступив представник МЗС України Георгій Тихий.

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Хто такий Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996).

У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка .

1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України.

У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка.

18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну.

17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року.

У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній.

З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда".

З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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війна в Україні мирне врегулювання Володимир Огризко мирні переговори переговори в Стамбулі
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