Нові деталі обміну 1000 на 1000 та ультиматум США: головні новини України (дайджест)

Новини України 22 травня станом на 22:00: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.

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Головні новини України станом на 22:00 22 травня / Колаж Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН, 22 ОМБР, скріншот із відео, ISW

Головні новини України станом на 22:00. Добірка Главреда:

РФ вдарила ракетою по Харкову: пошкоджено 8 приватних будинків, є постраждалі

У ніч на 22 травня російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову. Унаслідок атаки пошкоджено вісім приватних будинків. Постраждали дві людини.

У двох осіб - гостра реакція на стрес, медична допомога надається

відео дня

Близько другої години ночі мер Харкова Ігор Терехов повідомив у Telegram, що удар припав на Холодногірський район.

Путін хоче захопити велике місто в Україні: деталі від ISW

Російський диктатор Володимир Путін може планувати захоплення міста Суми та частини Сумської області. Ймовірно, своїм візитом до Курської області 20 травня глава РФ намагався створити підстави для виправдання подібних планів. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Як зазначають експерти ISW, під час зустрічі з місцевими чиновниками, голова Глушківського району Павло Золотарьов звернувся до Путіна з проханням створити буферну зону на території Сумської області. Глава Кремля запитав, наскільки глибокою має бути ця буферна зона, і Золотарьов заявив, що Росія повинна захопити "щонайменше Суми".

В Кремлі вигадали причину не підписувати мирний договір з Україною

Днями раніше російський диктатор Володимир Путін заговорив про те, що Москва готова працювати з українською стороною "над меморандумом щодо можливої майбутньої мирної угоди із визначенням низки позицій". Але тепер у Кремлі придумали причину, щоб зірвати можливе підписання. Зокрема, директор правового департаменту МЗС РФ Максим Мусіхін заявив, що підписання документа необхідна "нова влада" в Україні, цитує ТАСС.

За словами Мусіхіна, голова Верховної Ради може не підійти на роль підписанта, а президент України Володимир Зеленський нібито нелегітимний.

У Києві прогриміли вибухи: уламки "Шахеда" впали на територію школи

Вранці, 22 травня, у Києві пролунали вибухи. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу атаки ударних дронів, які наближалися до столиці.

Пізніше голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко написав, що ворожі БпЛА залітають у столицю та закликав перебувати в безпечних місцях.

Нова небезпека для України: РФ зможе щоночі запускати по Україні до 500 дронів

Поки світ закликає диктатора Володимира Путіна припинити вогонь, Росія, навпаки, збільшує виробництво дронів. Противник має амбітну мету запускати щоночі по території України близько 500 дронів. Про це заявив командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський у ефірі Ранок.LIVE.

Крім того, за словами військового, ворог ще й модернізував ударні безпілотники. Зокрема, бойове навантаження збільшилося до 80 кг.

Не вижив жоден: під Скадовськом вибухнула автівка з кадирівцями

У вівторок, 20 травня, на тимчасово окупованій території Херсонської області вибухнув автомобіль. У ньому перебували четверо кадирівців. Про це повідомляє Головне управління розвідки України в Telegram.

Влупить град, будуть грози і шквали: кілька областей України накриє небезпечна погода

Погода в Україні у п’ятницю, 23 травня, у більшості областей буде сухою, сонячною і теплою. Денна температура повітря становитиме +20…+25 градусів.

Проте низку областей накриє небезпечна погода. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

У Путіна залишилось кілька днів: Сенат США готовий вдарити по РФ санкціями

Сенат США готовий схвалити законопроект про жорсткі санкції проти країни-агресора Росії, якщо Володимир Путін протягом кількох днів не покаже прагнення до миру. Про це йдеться в заяві авторів проекту сенаторів Річарда Блюменталя (демократ) і Ліндсі Грема (республіканець).

Відомо, що законопроект про санкції проти Росії за її вторгнення в Україну отримав 81 співавтора в Сенаті США.

Росіяни хочуть окупувати ще дві області: експерт відповів, чи є загроза

На переговорах у Стамбулі російська делегація погрожувала захопити ще дві області України – Харківську та Сумську. В інтерв'ю Главреду російський політтехнолог, галерист Марат Гельман відповів, наскільки серйозною може бути така загроза.

Суттєво зросте: у Мінекономіки дали прогноз курсу долара на 3 роки

Міністерство фінансів України готує бюджетну декларацію на 2026-2028 роки. У проєкті документа, зокрема, міститься макропрогноз від середини квітня.

Перший заступник очільника парламентського Комітету з фінансів Ярослав Железняк оприлюднив макропрогноз Міністерства економіки, який був підготовлений у квітні 2025 року. Зокрема, в документі зазначено, яким може бути курс долара у найближчі три роки – до 2028 року.

Згідно з даними Железняка, в проєкті станом на цей час містяться такі прогнозовані показники курсу долара на найближчі роки.

Зеленський зробив важливу заяву про обмін полоненими 1000 на 1000 - деталі

Президент Володимир Зеленський провів нараду з підготовки обміну полоненими у форматі 1000 на 1000. Про це він повідомив у Telegram.

За його словами, домовленість про звільнення 1000 наших людей з російського полону стала чи не єдиним реальним результатом зустрічі в Туреччині.

Наймасовіша атака від початку війни: дрони налетіли на Рязанський НПЗ

Безпілотники продовжують атакувати країну-агресорку Росію. Вдень, 22 травня, росіяни поскаржились на дрони над Рязанським НПЗ. У місті лунають вибухи і гуде сирена. Про це пишуть російські телеграм-канали.

Зокрема, місцеві мешканці заявляють, що поблизу Рязанського НПЗ російська ППО нібито збила 5 безпілотників за годину. Зафіксовано падіння уламків за територією заводу.

Ціни на популярну ягоду в Україні б’ють рекорди: коли буде дешевше

Станом на сьогодні ціни на полуницю в Україні дуже високі. Кілограм такої ягоди наприкінці квітня можна придбати за 120-144 грн.

Нинішня вартість полуниці на 22-30% вища за вартість, яка була у такий самий період минулого року. Про це розповіла керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар"‎ (м. Львів) Тетяна Попович, пише УНІАН.

"Швидкого рішення немає": Мерц дав тривожний прогноз щодо термінів припинення вогню

Переговори між Україною і Росією з питання припинення вогню можуть затягнутися на тижні або навіть місяці, заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Швидке завершення війни малоймовірне, заявив він у Вільнюсі під час церемонії з нагоди розгортання 45-ї механізованої бригади Німеччини в Литві, повідомляє Politico.

Ціна підскочила на 14% і це не межа: в Україні різко дорожчає популярний продукт

Ціна на яблука в Україні різко зросла – в середньому відзначається зростання ціни на 14% з початку поточного тижня.

Сьогодні такий фрукт можна придбати за 32-40 грн/кг ($0,77-0,97/кг). Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Літній наступ РФ на фронті: які міста під загрозою та чи є небезпека для Києва

Улітку 2025 року Росія готується до нового масштабного наступу на Україну, що може стати вирішальним етапом у війні. За даними українських військових та міжнародних аналітиків, Кремль концентрує сили на кількох напрямках.

Главред зібрав головне, що варто знати про літній наступ РФ на фронті та можливі напрямки нового удару.

Українцям не зарахують оплату за газ через одну серйозну помилку: як уникнути проблеми

Під час оплати послуг за розподіл газу дуже важливо правильно заповнювати свої дані, в інакшому випадку оплату можуть не зарахувати.

Про такі особливості оплати повідомили у Харківські міській філії "Газомережі". У публікації, яка була розміщена у Facebook, зазначається, що якщо забути чи неправильно внести свої дані в поле "Призначення платежу", сплачені кошти не вдасться ідентифікували і зарахувати на особовий рахунок абонента.

Трамп різко змінив думку щодо Путіна в питанні війни проти України - ЗМІ

Під час телефонної розмови в понеділок президент США Дональд Трамп повідомив лідерам країн Європи, що президент РФ Володимир Путін не збирається припиняти війну в Україні, оскільки вважає, що наразі перебуває у виграшній позиції. Про це повідомляє WSJ із посиланням на трьох поінформованих про розмову осіб, передає Укрінформ.

Україна передала РФ список на обмін полоненими: в ГУР спростували заяву Пєскова

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія готується до обміну полоненими з Україною у форматі 1000 на 1000 та вже підготувала і передала список імен.

Водночас, Пєсков додав, що Україна нібито ще не передавала Росії список імен.

Відновлення територіальної цілісності України: Розумний назвав важливу умову

З огляду на останні події, можна сказати, що відновлення територіальної цілісності України та зникнення небезпеки нового російського нападу стануть можливими тільки після того, як у країні-агресорі Росії зміниться режим або формат держави. Про це в коментарі Главреду сказав політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний.

Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко прокоментував заяви диктатора РФ Володимира Путіна про плани створення "буферної зони" на кордоні з Україною.

У своєму Telegram він нагадав про те, що про так звану "буферну зону" Путін говорить уже не вперше.

Грози, град та сильні шквали: які регіони накриє небезпечна погода

Погода в Україні 23 травня буде грозовою, дощовою та вітряною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження у західних, Житомирській та Вінницькій областях - І рівень небезпечності. Там будуть грози, град та шквали 15-20 м/с.

"Годі про це думати": Залужний зробив жорстку заяву про війну та кордони України

Україні не слід розраховувати на повне повернення до кордонів 1991 року, адже Росія все ще має ресурси для продовження війни. Про це заявив посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на форумі "Експорт безпеки: українська зброя у світі", повідомляє РБК-Україна.

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