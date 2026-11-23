Президент наголосив, що визначено конкретні завдання щодо забезпечення України додатковими літаками.

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Володимир Зеленський розповів про необхідність передачі Gripen Україні / Колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, скріншот із відео

Головне із заяв Зеленського:

Україні знадобиться більше винищувачів Gripen

Визначено завдання щодо забезпечення України додатковими літаками

Україні потрібно більше винищувачів Gripen, перші з яких мають з’явитися в країні з січня 2027 року, заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання Штабу Верховного Головнокомандувача.

"F-16 - Україні потрібно більше таких літаків. Gripen, які мають з’явитися в Україні з січня, теж знадобиться більше", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні в понеділок.

відео дня

За його словами, під час засідання Штабу основну увагу приділили захисту від російських реактивних БПЛА у 2026 та 2027 роках з урахуванням планів РФ щодо їхнього виробництва.

"Є дані нашої розвідки, є розуміння обсягів російського виробництва, схем, які вони використовують для постачання компонентів, і планів застосування "Шахедів" проти нас. Щоб протидіяти цьому, потрібні й санкції, і реальний експортний контроль – точно суворіший, ніж зараз у деяких країнах, – і, звісно, наші засоби для збивання "Шахедів", – пояснив президент.

Зеленський зазначив, що на рівні президента, Міністерства закордонних справ та Міністерства оборони визначено конкретні завдання щодо забезпечення України додатковими літаками.

"Буде більше літаків для нашої оборони. Це абсолютно ясно. Це дуже потрібно", – підкреслив він.

Також президент повідомив про "хороші" новини від українських виробників зброї.

"Уже є більш ефективні засоби перехоплення реактивних "Шахедів". Ми укладемо контракти на максимальну кількість", – підсумував він.

У ЗС розповіли про перспективи отримання винищувачів Gripen

Представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що шведські JAS 39 Gripen відповідають потребам української авіації та за деякими характеристиками можуть конкурувати з американськими F-35. Спочатку їхнє отримання планувалося не раніше 2035 року, проте підготовчі заходи дозволили прискорити цей процес. Українські пілоти вже пройшли ознайомчі польоти у Швеції. Серед головних переваг Gripen Ігнат виділив порівняно низьку вартість експлуатації та технічного обслуговування.

/ Главред

Як повідомляв "Главред", президент Володимир Зеленський зустрівся у Швеції з прем’єр-міністром Ульфом Крістерссоном на заводі оборонної компанії Saab у Лінчепінгу. Сторони обговорили велику оборонну експортну угоду.

Як повідомлялося, винищувачі JAS 39 Gripen відповідають потребам Повітряних сил України і за низкою параметрів перевершують американські F-35, заявив начальник управління з комунікацій Повітряних сил Юрій Ігнат.

Нагадаємо, що Україна закупить у Швеції від 100 до 150 новітніх багатоцільових винищувачів Gripen. Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підписали угоду про наміри щодо постачання цих літаків.

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