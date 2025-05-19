Погоджено покроковий план обміну полоненими - Умєров

У Міноборони зазначили, що обмін полоненими вимагає злагоджених дій усіх відповідальних державних інституцій.

https://glavred.net/ukraine/soglasovan-poshagovyy-plan-obmena-plennymi-umerov-10666112.html Посилання скопійоване

Погоджено покроковий план обміну полоненими / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Відбулося засідання ради Координаційного штабу з питань військовополонених

До роботи залучено всі ключові інституції

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що узгоджено покроковий план реалізації обміну полоненими у форматі "1000 на 1000". Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, сьогодні, 19 травня, під час доповіді президенту Володимиру Зеленському він детально проінформував про результати переговорів у Туреччині та подальші кроки.

відео дня

Міністр наголосив, що "ключовий результат - попередня угода про обмін у форматі "1000 на 1000". Важливий обмін, який потребує злагоджених дій усіх відповідальних державних інституцій".

"Саме тому, за дорученням глави держави, учора провели засідання ради Координаційного штабу з питань військовополонених", - зазначив Умєров.

Міністр додав, що до роботи залучено всі ключові інституції: Міноборони, Головне управління розвідки Міноборони, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки, Міністерство внутрішніх справ, Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

"Узгоджено покроковий план реалізації угоди - з урахуванням безпекових, гуманітарних і логістичних аспектів, і завдання на найближчі дні. Наша мета незмінна - повернути кожного", - зазначив він.

Обмін полоненими - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про підготовку до наймасштабнішого обміну полоненими. Київ готується до обміну полоненими з Москвою.

Як повідомляв Главред, 16 травня відбулися переговори України і Росії за посередництва Туреччини. Київ і Москва домовилися провести масштабний обмін полоненими.

У Кремлі підтвердили, що сторони працюють над обміном полоненими. Таку заяву зробив представник глави РФ Дмитро Пєсков. Москва має передати Києву 1 000 українців, а Київ Москві - 1 000 її людей.

Інші новини:

Хто такий Рустем Умєров Рустем Енверович Умєров - український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019-2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником керівника постійної делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи. З грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту щодо скасування вільної економічної зони "Крим". У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред