Україна використовує всі наявні можливості, щоб протистояти російським повітряним атакам.

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Україна завдає ударів по цілях РФ / Колаж: Главред, фото: US Army, ОП

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Україні вдалося знищити 16 пускових об’єктів РФ

Використовуються всі доступні можливості, щоб протистояти повітряним атакам РФ

Українські Сили оборони продовжують завдавати ударів по російських пускових установках, призначених для запуску балістичних і крилатих ракет.

За останні кілька місяців вдалося вразити 16 таких об’єктів, заявив міністр оборони Євген Хмара під час 72-ї щорічної сесії Парламентської асамблеї НАТО.

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Як Україна посилює захист повітряного простору

За словами Хмари, Україна використовує всі доступні можливості, щоб протистояти російським повітряним атакам і захистити населення.

"Проти реактивних дронів і крилатих ракет ми насамперед покладаємося на бойову авіацію та зенітні ракетні комплекси. Зараз посилюємо ці можливості", - каже міністр.

Водночас Україна розвиває більш доступні засоби протиповітряної оборони, які можна оперативно нарощувати. Серед них:

зенітно-артилерійські комплекси; безпілотники-перехоплювачі;

засоби радіоелектронної боротьби.

Глава Міноборони також підкреслив, що українська авіація успішно протидіє російським крилатим ракетам.

"Але для цього важливо забезпечити достатню кількість ракет "повітря-повітря", - каже він.

У боротьбі з балістичними загрозами Україна застосовує іншу тактику - завдає ударів безпосередньо по російських засобах запуску.

"За останні кілька місяців Сили оборони знищили 16 "Іскандерів" та С-400. Також ми розбудовуємо та нарощуємо систему РЕБ", - зазначив він.

/ Главред

Росія планує збільшити кількість баз для запуску дронів

Росія має намір розширити мережу майданчиків для запуску ударних безпілотників з 8 до 20. Зокрема, нову базу для реактивних БПЛА створюють у Міллерово Ростовської області. Про це повідомив авіаційний експерт Костянтин Криволап в ефірі 24 Каналу.

За його словами, такі плани пов’язані з наміром РФ збільшити виробництво безпілотників до 3000 реактивних апаратів і 2500 поршневих "Шахедів".

"Росіяни дійшли висновку, що їм потрібно побудувати ще близько 12 дронопортів, щоб довести кількість цих пускових майданчиків до 20. Щоб мати можливість диверсифікації та забезпечити ті обсяги озброєння, які вони хочуть запускати проти нас", - пояснив експерт.

При цьому Криволап уточнив, що в цих розрахунках не враховуються дрони-імітатори "Гербера", які застосовуються для розвідки, відволікання української ППО та створення перешкод.

Раніше "Главред" повідомляв, що російські окупанти почали активніше застосовувати ударні безпілотники "Молнія" з керуванням через оптоволокно. За останні кілька діб такі БПЛА були зафіксовані на різних напрямках фронту.

Як повідомлялося, РФ проводить дослідні випробування реактивного дрона "Герань-6", який зможе розганятися до 1000 км/год і нести досить великий бойовий заряд.

Нагадаємо, Росія модернізувала "Герань-5". За даними ГУР, модернізована "Герань-5" під час маневру розганяється до 1000 км/год, а її крейсерська швидкість перевищує 450 км/год. Дальність польоту дрона становить 1000 км, а бойова частина важить 90 кг.

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