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Грози, град та сильні шквали: які регіони накриє небезпечна погода

Ангеліна Підвисоцька
22 травня 2025, 19:34
719
Погода в Ужгороді буде однією з найхолодніших. Там температура повітря підвищиться лише до +17 градусів.
погода
Прогноз погоди в Україні на 23 травня / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 23 травня
  • Де температура повітря підвищиться до +26 градуса
  • У яких областях будуть дощі з грозами та шквалами

Погода в Україні 23 травня буде грозовою, дощовою та вітряною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження у західних, Житомирській та Вінницькій областях - І рівень небезпечності. Там будуть грози, град та шквали 15-20 м/с.

відео дня

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

погода 23 мая
Прогноз погоди в Україні на 23 травня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 23 травня в Україні буде тепла погода. Температура повітря підвищиться до 20-25 градусів тепла. У західних, Житомирській та Київській областях очікуються сильні грозові дощі, під час яких може посилитись вітер.

24-25 травня дощі будуть у західних, північних, центральних та Одеській областях.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 23 травня

В Україні 23 травня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують сильні дощі з грозами та градом у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях. Вітер буде південно-східний з переходом на північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також синоптики прогнозують сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 9-14°; вдень 20-25°, у південно-східній частині до 28°, на крайньому заході країни 13-18°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +26

За даними meteoprog, 23 травня в Україні буде тепла погода. Найтепліше буде у Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +12...+26 градусів. Найнижча температура буде у Закарпатській області. Там температура повітря опуститься до +12...+17 градусів.

погода 23 мая
Прогноз погоди в Україні на 23 травня / фото: meteoprog

Погода 23 травня у Києві

У Києві 23 травня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 9-14°, вдень 20-25°; у Києві вночі 12-14°, вдень 23-25°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 23 мая
Прогноз погоди в Україні на 23 травня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, погода до кінця травня в Україні різко зміниться – синоптик розповіла, що станеться. Синоптик дала Главреду ексклюзивний прогноз і розповіла, коли в Україні потеплішає і що буде з погодою до кінця травня.

Також раніше повідомлялося, що Україну накриє небезпечний шторм – де литимуть грозові дощі з градом та шквалами. Погода в Одесі буде однією з найхолодніших. Там температура повітря підвищиться лише до +19 градусів.

Нагадаємо, спека насувається нестерпна – синоптик попередила про аномалії. Літо в Україні буде з неймовірно контрастною погодою, розповіла Вазіра Мартазінова.

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Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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