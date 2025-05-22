Зеленський зробив важливу заяву про обмін полоненими 1000 на 1000 - деталі

Зеленський наголосив, що повернення людей з полону – головне завдання України.

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Підготовка до обміну полоненими / колаж: Главред, фото: Офіс президента, Володимир Зеленський

Головне із заяви президента:

Готується обмін полоненими у форматі 1000 на 1000

Наразі з’ясовуються деталі по кожній людині

Умєров контролює організацію процесу та виконання домовленості

Президент Володимир Зеленський провів нараду з підготовки обміну полоненими у форматі 1000 на 1000. Про це він повідомив у Telegram.

За його словами, домовленість про звільнення 1000 наших людей з російського полону стала чи не єдиним реальним результатом зустрічі в Туреччині.

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"Працюємо, щоб цей результат був забезпечений", - наголосив він.

Президент додав, що вже були доповіді щодо контактів із росіянами.

"Міністр оборони України Умєров контролює організацію процесу та виконання домовленості. Залучені ГУР, СБУ, СЗР, МВС, уповноважений Верховної Ради України з прав людини й команда Офісу. З’ясовуємо деталі по кожній людині, яку подали у списках із російської сторони", - йдеться в повідомленні.

Зеленський також підкреслив, що повернення людей з російської неволі - це одне з ключових завдань України.

Обмін полоненими - останні новини України

Як повідомляв Главред, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що Україна і Росія можуть провести обмін полоненими 1 000 на 1 000 осіб уже найближчим часом. Київ забере тих, кого зможе. Особливих проблем для проведення обміну немає.

Об'єднаний центр з координації пошуку та звільнення полонених при Службі безпеки України вже розпочав підготовчі заходи до обміну тисячі на тисячу осіб. Зокрема, СБУ формує перелік утримуваних в українському полоні російських військових, які можуть бути передані РФ.

Крім того, 6 травня Україна та Росія провели черговий обмін полоненими. Тоді додому повернулися 205 українських захисників.

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