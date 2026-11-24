Під удар потрапили приватний будинок і п'ятиповерхівка, а одна з поранених жінок перебуває у важкому стані.

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Наслідки атаки РФ на Запорізьку область / Колаж, Главред, фото: t.me/zoda_gov_ua, t.me/ivan_fedorov_zp

Що сталося:

Загинули двоє людей, ще 22 - отримали поранення

Серед постраждалих - діти віком 6 і 16 років

Зруйновано приватний будинок, частково - п'ятиповерхівку

Російська окупаційна армія 24 листопада атакувала Запоріжжя - загинули двоє людей, ще 22 отримали поранення. Серед постраждалих - двоє дітей віком 6 і 16 років.

Про загиблих і поранених повідомив в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін у Telegram. За його словами, через удар пошкоджено житлові будинки й інфраструктуру міста.

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Перші дані про руйнування посадовець оприлюднив одразу після атаки.

"Ворог завдав ударів по місту. Зруйновано приватний житловий будинок, частково зруйновано п'ятиповерхівку. Пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, автомобілі, об'єкт транспортної інфраструктури", - написав Семікін.

Скільки людей постраждало під час атаки на Запоріжжя

Спершу в ОВА повідомляли про 11 поранених. Згодом Семікін уточнив, що одна жінка перебуває у важкому стані - у неї мінно-вибухова та черепно-мозкова травми.

Голова ОВА також запевнив, що всі постраждалі отримують допомогу.

"Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу", - зазначив він.

О 05:57 Семікін повідомив про двох загиблих унаслідок російської атаки. Кількість поранених на той момент зросла до 22, серед них - дитина шести років і 16-річний підліток.

Чи загрожує Запоріжжю наступ російських військ

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду зазначив, що місто залишається однією з головних цілей Кремля, адже його захоплення відкрило б росіянам вихід на Дніпро.

"Запоріжжя - ласий шматок для Путіна. Захоплення міста означатиме вихід російських військ на Дніпро та розширення російської присутності на річці", - наголосив фахівець.

Водночас, за оцінкою Жданова, легко увійти до міста окупантам не вдасться через природну перешкоду - річку Конку. Тому, на його думку, ворог робитиме ставку на руйнування.

"Російські окупаційні війська діятимуть за своїм шаблоном, тобто намагатимуться захопити місто, просто зрівнюючи його з землею", - пояснив експерт.

Запоріжжя / Інфографіка: Главред

Атаки на Запоріжжя - новини

Як повідомляв Главред, 21 листопада російська армія атакувала Запоріжжя керованими авіабомбами. Тоді, за словами Семікіна, кількість поранених унаслідок удару КАБами зросла до трьох, серед них двоє дітей. Вибуховою хвилею пошкодило багатоквартирні будинки.

Ще масштабнішим був удар 14 листопада. Тоді внаслідок атаки на Вознесенівський район Запоріжжя постраждали 17 людей. Серед поранених були двоє дітей, вісім жінок і п'ятеро чоловіків.

Напередодні, 13 листопада, окупанти били по житловій забудові міста. Під удар по п'ятиповерхівці в Космічному районі потрапили квартири, де спалахнула пожежа. Серед постраждалих тоді також були діти.

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