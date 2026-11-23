Дружина американського президента Трампа Меланія хвилюється за свого сина.

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Меланія Трамп попередила сина / Колаж Главред, фото Instagram/melaniatrump, Вікіпедія

Коротко:

Про яку небезпеку попередила Меланія

Хто постійно перебуває поруч із чоловіком

Перша леді США Меланія Трамп розповіла, яку пораду дає своєму 20-річному синові Баррону щодо особистого життя. За словами дружини американського президента, вона рекомендує спадкоємцю бути обережним у стосунках, оскільки сучасний світ таїть чимало небезпек.

Про це Меланія розповіла в документальному серіалі MELANIA: The Series, прем’єра якого відбулася 20 листопада 2026 року. У проєкті перша леді поділилася подробицями сімейного життя та розповіла про свої стосунки з єдиним сином.

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Під час розмови режисер серіалу Бретт Ратнер згадав, що доньки його друзів виявляють великий інтерес до Баррона. За його словами, деякі дівчата навіть замислюються про вступ до Нью-Йоркського університету, щоб опинитися ближче до юнака.

Меланія Трамп хвилюється за сина / Фото Instagram/melaniatrump

"Я чую від дочок своїх друзів, що вони закохані в Баррона. Вони кажуть, що хочуть вступити до NYU лише заради того, щоб бути поруч із ним", - розповів Ратнер.

Після цього режисер поцікавився, які поради Меланія дає синові щодо знайомств і романтичних стосунків.

"Я завжди кажу йому, що світ небезпечний і треба бути обережним", - відповіла перша леді.

При цьому Меланія підкреслила, що не прагне контролювати особисте життя Баррона. За її словами, між ними склалися довірчі стосунки, і син завжди може звернутися до неї за порадою.

"У нас дуже відкрите спілкування про все, що стосується життя. Я завжди буду поруч із ним. Він знає, що є моїм головним пріоритетом і завжди ним залишатиметься", - зізналася дружина Дональда Трампа.

Меланія також з гумором охарактеризувала себе як досить сучасну й розуміючу матір. Вона зазначила, що регулярно нагадує Баррону про свою готовність підтримати його в будь-якій ситуації.

Як складається особисте життя Баррона Трампа

Молодший син президента США традиційно намагається триматися подалі від публічної уваги. Незважаючи на інтерес преси до його особистого життя, сам Баррон практично не розповідає про романтичні стосунки.

У вересні 2026 року деякі зарубіжні видання повідомляли, що молодий чоловік нібито вже більше року зустрічається з дівчиною, з якою познайомився під час навчання. Однак подробиць про обраницю Баррона та їхні стосунки практично немає.

За сином Меланії Трамп полюють дівчата / скрін з відео

Раніше він навчався у бізнес-школі Stern при Нью-Йоркському університеті, а потім перевівся до вашингтонського кампусу. Під час навчання в Нью-Йорку його пересування супроводжували співробітники Секретної служби, що помітно обмежувало можливості вести звичайне студентське життя.

У документальному проєкті Меланія також розповіла, що Баррон виявляв інтерес до політики та допомагав батькові знаходити спільну мову з молодими виборцями під час президентської кампанії 2024 року.

При цьому перша леді переконана, що син має самостійно обирати свій життєвий шлях. Вона не хоче нав’язувати йому власні погляди й вважає важливим поважати його рішення, переконання та інтереси.

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Про особу: Меланія Трамп Меланія Трамп - словенсько-американська колишня модель; перша леді США з 2017 по 2021 рік, а також з 2025 року як дружина Дональда Трампа, 45-го та 47-го президента США. Вона стала першою натуралізованою громадянкою, яка обійняла посаду першої леді, другою першою леді іноземного походження після Луїзи Адамс та другою першою леді-католичкою після Жаклін Кеннеді, повідомляє Вікіпедія.

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