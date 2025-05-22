Наймасовіша атака від початку війни: дрони налетіли на Рязанський НПЗ

Коротко:
- В Росії зафіксували дрони над Рязанським НПЗ
- У місті було чути вибухи
- Безпілотники летять на Рязань вже понад добу
Безпілотники продовжують атакувати країну-агресорку Росію. Вдень, 22 травня, росіяни поскаржились на дрони над Рязанським НПЗ. У місті лунають вибухи і гуде сирена. Про це пишуть російські телеграм-канали.
Зокрема, місцеві мешканці заявляють, що поблизу Рязанського НПЗ російська ППО нібито збила 5 безпілотників за годину. Зафіксовано падіння уламків за територією заводу.
Для перехоплення дронів у небо навіть підняли військовий гелікоптер.
Як зазначають пропагандисти, безпілотники летять на Рязань вже понад добу, що є наймасовішою атакою на регіон від початку повномасштабної війни РФ проти України.
Атака дронів та вибухи в Росії - що відомо
Як повідомляв Главред, у ніч на 21 травня у багатьох регіонах країни-агресорки РФ лунали вибухи і працювала ППО. Під атакою безпілотників опинився Болховський завод напівпровідникових приладів.
У ніч на 7 травня під атакою опинились два російські військові аеродроми - Шайківка і Кубинка, що розташовані в Калузькій і Московській областях відповідно.
Крім того, раніше, у Саранську був вражений завод оптоволоконних систем - ключовий елемент російської оборонної промисловості у сфері сучасного військового зв'язку. Він спеціалізується на виробництві оптоволоконних кабелів і систем зв'язку для армії Росії, зокрема для дронів на оптоволокні.
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Що відомо про Рязанський НПЗ
Завод введено в експлуатацію в жовтні 1960 року. Підприємство перебуває під контролем "Роснєфті". Основна частина продуктів нафтопереробки експортується. Максимально можливий обсяг обробки НПЗ 17-18 мільйонів тонн нафти, пише Вікіпедія.
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