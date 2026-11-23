Українська розвідка попереджає про підготовку Росії до нових ударів.

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Росія готує нові удари по Україні / Колаж: Главред, фото: Мінооборони РФ, скриншот

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Українська розвідка має інформацію про підготовку Росії до нових ударів

Зеленський закликав громадян реагувати на сигнали тривоги

Президент наголосив на потребі постачання ракет для систем Patriot

Президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка має інформацію про підготовку Росії до нових атак. Він закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дбати про власну безпеку.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні наприкінці 1734-го дня повномасштабної війни.

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За словами Зеленського, реагувати на загрозу мають не тільки українці, а й партнери України, від яких залежить постачання ракет для систем протиповітряної та протиракетної оборони.

"Важливо, щоб на такі сигнали реагували і в Сполучених Штатах та в інших країнах, від яких залежить постачання антибалістики для захисту наших міст, нашої інфраструктури. Кожна ракета для "петріота" в нас – це мінус для Росії, мінус її зневаги до дипломатії і до життя", - наголосив глава держави.

Він також підкреслив, що Росія продовжує війну, оскільки розраховує й надалі вбивати людей і руйнувати українську інфраструктуру. Зеленський закликав міжнародних партнерів допомагати Україні та ухвалювати рішення щодо постачання необхідного озброєння.

"Ракети для "Петріотів" потрібні тут, в Україні, і ми дуже очікуємо на відповідні рішення Америки", – заявив президент.

Звідки РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Скільки балістики на місяць може запускати РФ по Україні

Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв’ю РБК-Україна розповів, що Росія може запускати по Україні понад 300 балістичних ракет на місяць, якщо збереже нинішні темпи обстрілів. Водночас Україна має критично мало ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot.

За словами Ігната, під час трьох останніх обстрілів Росія застосувала близько 39, 16 і 23 ракет відповідно. З урахуванням поодиноких пусків це приблизно 80 ракет на тиждень.

Військовий зазначив, що під час однієї з атак, коли РФ випустила 39 ракет, українській ППО вдалося збити лише п’ять. Водночас він засумнівався, що Росія зможе тривалий час підтримувати такі темпи через обмежені запаси.

Для протидії загрозі Ігнат закликав посилювати превентивні дії проти Росії. Він також наголосив на необхідності посилення санкційного тиску на російську нафтогазову галузь і подальшої військової допомоги партнерів, зокрема постачання ракет для Patriot.

"Що в такому випадку може допомогти? Превентивна відповідь - тобто симетричні дії. Потрібно бити по їхніх пускових установках, по підприємствах, які виготовляють самі ракети і компоненти до них", - зазначив Ігнат.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, російські війська вдень 23 листопада атакували Київ ударними безпілотниками. У кількох районах столиці зафіксували наслідки падіння уламків, є постраждалі.

Нагадаємо, 22 листопада Росія вдарила по житловому будинку в Димері на Київщині, доля двох людей досі невідома. За ніч з-під завалів дістали тіла ще семи загиблих, загалом цей удар країни-агресорки забрав життя 11 людей.

Також 22 листопада росіяни завдали удару по Слов'янську Донецької області бомбою "ФАБ-500" з модулем УМПК. Авіабомба влучила в один із під’їздів багатоквартирного житлового будинку. У результаті атаки загинули 56-річний чоловік і жінка.

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