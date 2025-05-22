Не вижив жоден: під Скадовськом вибухнула автівка з кадирівцями

За даними української розвідки, в автомобілі здетонували боєприпаси, які перевозили загарбники.

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У Херсонській області вибухнув автомобіль з кадирівцями / Колаж: Главред, фото ГУР, Міноборони РФ

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Під Скадовську вибухнув автомобіль з кадирівцями

Четверо офіцерів Кадирова загинули

У вівторок, 20 травня, на тимчасово окупованій території Херсонської області вибухнув автомобіль. У ньому перебували четверо кадирівців. Про це повідомляє Головне управління розвідки України в Telegram.

Інцидент стався між Скадовськом і Антонівкою.

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"Четверо "кадировців" із "зірочками" вибухнули під Скадовськом", - йдеться в повідомленні.

У ГУР уточнили, що всередині автомобіля УАЗ Patriot перебували четверо офіцерів російських окупаційних сил із так званого підрозділу "Ахмат" - не вижив жоден.

"Після першого вибуху машини з кадировцями було чутно повторний гуркіт – здетонував боєкомплект, який перевозили загарбники" – розповіли в розвідці.

Там нагадують, що за кожен воєнний злочин проти українського народу буде справедлива відплата.

Ліквідація російських "жирних" цілей - новини за темою

Як писав Главред, в Генічеському районі агенти українського руху успішно провели диверсію, під час якої знищили автомобіль російських окупантів, який вони використовували у військових цілях.

Нагадаємо, 25 квітня, у Росії у підмосковній Балашисі стався вибух автомобіля, внаслідок чого було ліквідовано заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних Сил Росії генерал-лейтенанта Ярослава Москалика.

На йьому хороші новини не закінчуються, 25 квітня тимчасово окупований Крим атакували безпілотники. У місті Саки один із дронів влучив у будинок, який належить заступнику глави Чечні Мураду Саїдову, повідомив партизанський рух "Атеш". Унаслідок падіння безпілотника пошкоджено будівлю та автомобілі, що були поруч.

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Що таке ГУР? Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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