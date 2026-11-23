Були застосовані нові системи зв’язку та розробки, про які не знали навіть деякі фахівці у цій галузі.

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З’явилися нові подробиці щодо знищення мосту в Криму / Колаж: Главред, фото: скріншот

Важливе із заяв Криволапа:

Для удару використовували нову систему зв'язку

Підготовка до операції вимагала вирішення безлічі технічних завдань

Українським силам вдалося здійснити комбіновану операцію проти Керченського мосту без застосування Starlink.

Для цього використовували нову систему зв’язку та секретну розробку, про яку не знали навіть деякі профільні фахівці. Про це в ефірі 24 Каналу розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап.

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За його словами, підготовка до операції вимагала вирішення безлічі технічних та організаційних завдань. Лише фінальна стадія планування тривала понад місяць і включала сім послідовних етапів. До цього українські сили тривалий час виводили з ладу російські радіолокаційні станції та засоби радіоелектронної боротьби, що забезпечували контроль повітряного простору над Кримом.

"Ми побачили лише заключну фазу. Насправді масштабна підготовка розпочалася ще в листопаді минулого року, коли "Птахи Мадяра" почали активно залітати до Криму й прокладати шлях для більш потужних українських безпілотників, здатних завдавати значно більшої шкоди. Ця робота велася постійно", - підкреслив він.

Чи вдасться Росії відновити Кримський міст: оцінка експертів

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що відновити пошкоджену автомобільну частину Кримського мосту в умовах війни практично неможливо. Для цього потрібно прибрати уламки, виготовити нову арочну конструкцію та встановити її. При цьому українські безпілотники можуть регулярно перешкоджати ремонтним роботам.

"В умовах війни це зробити нереально. Наші „добрі дрони" супроводжуватимуть процес своєю присутністю, навіть якщо нальоти будуть лише періодичними, а це означає, що відновлення мосту стане нескінченною роботою", - підкреслив фахівець.

Жданов також зазначив, що перед атакою українські сили протягом трьох місяців знищували російські засоби ППО в Криму, зокрема в районі Керчі.

"Подивіться відеоролики з наших дронів і ракет: коли вони наближалися до секцій мосту, не було жодного пострілу ППО - ні ракети не злітали, ні зенітні кулемети не стріляли. Тобто система ППО була повністю виведена з ладу", - пояснив Жданов.

У свою чергу, офіцер запасу Повітряних сил ЗСУ Анатолій Храпчинський звернув увагу на те, що відбиття атак українських дронів змушує Росію витрачати дорогі боєприпаси для комплексів С-400 і "Панцир", поступово вичерпуючи запаси ППО.

/ Главред

Удар по мосту в Криму - новини за темою

Як повідомляв "Главред", 16–17 листопада українські сили завдали удару по автомобільній та залізничній частинах Кримського мосту. Президент Зеленський розкрив подробиці атаки та назвав операцію безпрецедентною.

Нагадаємо, що удару передувала тривала підготовка. За даними Telegram-каналу "КіберБорошно", до 16 листопада дрони розчищали ППО та РЕБ по всьому Криму, на підступах до мосту та в самій Керчі.

Раніше в Міноборони України пояснили, що означає вихід мосту з ладу для окупантів. Там наголосили, що після обвалення Кримського мосту переправа більше не функціонує як транспортна артерія країни-агресора.

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