Через повторні удари по енергооб’єктах відновлення електропостачання в окремих регіонах затягується, а ризик нових відключень залишається високим.

https://glavred.net/analytics/rf-hochet-izolirovat-celye-goroda-ot-energosistemy-gde-samaya-opasnaya-situaciya-10814759.html Посилання скопійоване

РФ націлилася на енергетичну ізоляцію міст / Колаж: Главред, фото: скриншот, ДТЕК, Укренерго

Читайте в матеріалі:

Як змінилася тактика російських ударів по енергетичних об’єктах

Які регіони України найбільше потерпають від пошкоджень енергетичної інфраструктури

Чому відновлення електропостачання в Одесі може затягнутися на тижні

Що визначатиме ситуацію з електропостачанням у Києві найближчим часом

Російські війська дедалі частіше атакують не тільки об’єкти генерації, а й лінії електропередачі та підстанції, через які електроенергія надходить до споживачів. Удари по таких об’єктах можуть порушувати електропостачання цілих міст і регіонів навіть тоді, коли частина генерувальних потужностей продовжує працювати.

Главред з’ясував, як Росія змінює підходи до ударів по українській енергетиці та чому відновлення електропостачання в окремих регіонах затягується.

відео дня

Найскладніша ситуація нині в Одеській та Дніпропетровській областях, де росіяни повторно атакують відновлені лінії та намагаються знищити альтернативні маршрути живлення. Президент Володимир Зеленський повідомив, що російські війська навмисно вичікують завершення ремонтів, перш ніж знову завдати удару.

"Росіяни спеціально вичікують і повторно атакують лінії після відновлення та вишукують альтернативні маршрути енергозабезпечення, щоб знищити їх. Протидіємо", – написав він.

Росія намагається залишати окремі міста без електропостачання

Керівник енергетичних програм громадської організації "Український інститут майбутнього" Андріан Прокіп в ефірі "День.LIVE" пояснив, що спроби відрізати окремі міста від електропостачання не є новою тактикою. Росія намагалася реалізувати цей сценарій ще минулого року. Однак тоді українська протиповітряна оборона мала краще забезпечення ракетами, а російські війська ще не застосовували реактивні дрони.

Нині Росія має значно більше ударних засобів, які важче збивати. Через це частішають влучання по енергетичних об’єктах, а повітряні тривоги тривають довше. Прокіп зазначив, що зараз основна увага російських військ зосереджена на Одесі та Дніпрі, однак напрямки атак можуть змінюватися.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

100 атак за тиждень: у яких областях найскладніша ситуація зі світлом

Протягом минулого тижня Росія 100 разів цілеспрямовано атакувала українську енергетику та нафтогазовий сектор. За цей період зафіксували 224 інциденти, які призвели до пошкодження інфраструктури. Про це повідомило Міністерство енергетики.

Станом на ранок 23 листопада частина споживачів залишалася без електроенергії у семи областях: Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Одеській, Полтавській, Сумській та Харківській.

Найскладнішою була ситуація на Одещині та Дніпропетровщині. У цих регіонах масштабні пошкодження енергетичних об’єктів ускладнили електропостачання. За даними Міненерго, подачу електроенергії поступово відновлюють.

Чому Одесі складно відновити стабільне живлення

Одна з причин складної ситуації в Одесі - пошкодження високовольтної лінії, яка з’єднує місто з Південноукраїнською АЕС. Російські удари зруйнували три опори цієї лінії. Про це Forbes Ukraine розповів топменеджер енергетичної компанії, який побажав залишитися анонімним.

"На вихідних у міста не було джерела живлення", – пояснив він.

За словами співрозмовника видання, ситуацію частково стабілізували, однак відновлення самих опор може тривати до трьох тижнів. Ідеться про термін ремонту пошкодженої лінії, а не про прогноз повної відсутності електроенергії в Одесі на весь цей період.

Водночас наразі після аварійних відключень Одеса та Одеський район повертаються до стабілізаційних графіків. Про це повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації.

"Це результат безперервної роботи енергетиків з відновлення пошкодженої інфраструктури", - зазначив очільник ОВА Олег Кіпер.

Генераія електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Чому в Україні бракує електроенергії: як удари по ТЕС посилюють дефіцит

Російські війська почергово атакують енергетичні об’єкти в різних регіонах України, через що проблеми з електропостачанням виникають то в центральній частині країни, то на Дніпропетровщині, Одещині та Харківщині. Про зміну тактики ударів в ефірі "Ранок.LIVE" розповів співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

За словами експерта, на Дніпропетровщині відключення електроенергії можуть тривати до двох діб. Після відновлення живлення світло подають лише на 4–6 годин на добу.

"Просто проблема в тому, що вони дійсно дуже тривалі, і, скажімо таки, по дві доби немає електроенергії, і якщо потім вона появляється, то її включення це в кращому випадку 4,5,6 годин на добу. Це дійсно проблематична ситуація, особливо в сенсі того, що вже все, що зима уже прийшла, фактично", - зазначив Корольчук.

Однією з причин дефіциту експерт називає втрату осіннього профіциту електроенергії. Тоді теплові електростанції могли виробляти достатньо електрики, а споживання було нижчим через зупинку частини металургійних і гірничо-збагачувальних підприємств.

"Ми в осінь входили з профіцитом електроенергії, тому що ТЕС могли виробляти електроенергію в достатній мірі", - пояснив Корольчук.

Однак із похолоданням попит на електроенергію зріс приблизно на 2 ГВт. Додаткових потужностей для покриття споживання бракує, а російські удари продовжують пошкоджувати теплову генерацію.

Серед уражених об’єктів Корольчук назвав Зміївську ТЕС на Харківщині, Трипільську ТЕС на Київщині, Ладижинську ТЕС на Вінниччині, Бурштинську ТЕС на Івано-Франківщині та Придніпровську ТЕС на Дніпропетровщині. Пошкодження електростанцій у різних областях скорочують доступні генерувальні потужності та ускладнюють забезпечення споживачів електроенергією.

Атомна генерація / Інфографіка: Главред

Чому поліпшення ситуації зі світлом у Києві не гарантує стабільності

Попри поліпшення ситуації з електропостачанням у Києві та області, говорити про стабільність зарано. За словами Андріана Прокіпа, ситуація покращилася після того, як російські війська змістили фокус атак на інші регіони. Це дало енергетикам змогу провести необхідні ремонти.

Водночас Росія може знову змінити напрямок ударів і повернутися до атак на столицю. Експерт наголошує, що тривалі повітряні тривоги ускладнюють відновлення енергетичної інфраструктури, адже ремонтні бригади змушені переривати роботу.

"Чим довше відбуваються тривоги, тим складніше ремонтувати об’єкти енергосистеми, тому що ремонтні бригади, вони по суті не можуть перебувати в час тривоги на цих об’єктах", - пояснив Андріан Прокіп.

За оцінкою експерта, чим далі регіон розташований від західного кордону, тим складнішою може бути ситуація з електропостачанням. Найдовше наслідки російських ударів можуть відчувати на сході країни та Лівобережжі. Тому навіть тимчасове поліпшення ситуації в Києві не означає, що столиця захищена від нових перебоїв зі світлом.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред