У ОП закликали не поширювати інформацію, походження та достовірність якої неможливо перевірити.

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Україна розвиває ракетну програму / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія

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В ОП спростували припущення щодо зміни розподілу коштів за ракетною програмою

У Зеленського закликали орієнтуватися на офіційні заяви та підтверджені джерела

В Офісі президента України спростували повідомлення, що з’явилися в інтернеті, про можливу зміну розподілу коштів у рамках ракетної програми.

Зокрема, у публікаціях стверджувалося, що фінансування розробки та виробництва ракет "Фламінго" можуть перенаправити на випуск ракет "Нептун", заявив радник президента з питань комунікації Дмитро Литвин у відповідь на запитання представників ЗМІ, повідомляє Апостроф.

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Що заявили в Офісі президента

Представник ОП закликав не поширювати відомості, походження та достовірність яких неможливо перевірити. За його словами, орієнтуватися слід виключно на офіційні заяви та підтверджені джерела інформації.

Литвин також зазначив, що відомості про ключові напрямки та пріоритети ракетної програми не варто шукати в анонімних Telegram-каналах, оскільки такі майданчики не є надійним джерелом інформації.

/ Інфографіка: Главред

Виробництво ракет в Україні: коли очікувати запуску

Президент США Дональд Трамп припустив можливість організації виробництва ракет для систем Patriot в Україні. Однак експерти попереджають, що для запуску проєкту знадобиться щонайменше один-два роки. Необхідно передати технології, підготувати підприємства, закупити обладнання та налагодити постачання комплектуючих.

На тлі нарощування Росією виробництва балістичних ракет "Іскандер-М" питання посилення української ППО залишається особливо актуальним.

Нагадаємо, "Главред" повідомляв: міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що налагодження виробництва ракет для систем протиповітряної оборони Patriot в Україні - це тривалий процес, який потребуватиме багатьох тижнів підготовки.

Раніше засновник БО "Реактивна пошта" та військовий експерт Павло Нарожний вважає, що після запуску виробництва ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot в Україні перші вироби можуть з’явитися не раніше, ніж через рік-півтора.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна готова розпочати виробництво зенітних ракет для систем Patriot, однак для запуску потрібне остаточне узгодження з боку США.

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