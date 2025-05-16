Великий обмін та припинення вогню: Умєров озвучив нові деталі переговорів з РФ

Відомо, про що говорили делегації у Стамбулі.

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Умєров про переговори з РФ / колаж: Главред, фото: МЗС Туреччини, Главред

Головне із заяви Умєрова:

Делегації обговорили обмін полоненими та припинення вогню

Обмін у форматі 1000 на 1000 може відбутись найближчими днями

Також потенційно готується зустріч Зеленського з Путіним

Міністр оборони України Рустем Умєров поділився підсумками переговорів з представниками Росії, які відбулись у Стамбулі 16 травня. Про це він розповів журналістам після завершення зустрічі.

За його словами, головні моменти, які обговорювали делегації України та Росії — обмін та припинення вогню.

відео дня

"Метою наших переговорів було обговорення припинення вогню, обмін полоненими. Також потенційно ми готуємо зустріч між лідерами країн", - наголосив він.

Умєров також додав, що делегації говорили про обмін полоненими у форматі 1000 на 1000.

"Зараз Україна працює над деталями процесу цього обміну. Це станеться найближчим часом. Ми вже знаємо дату, але не будемо її говорити", - підкреслив він.

Відомо, що про наступні кроки представники України повідомлять пізніше.

Умєров розповів про переговори з РФ - відео:

Переговори України та РФ у Стамбулі - останні новини

Як повідомляв Главред, перед початком переговорів у Стамбулі російська сторона почала перешкоджати мирним зусиллям, висуваючи нові умови. Зокрема, росіяни захотіли, щоб американці не були присутні.

Видання Reuters писало, що для України головний пріоритет переговорів з російською делегацією - це припинення вогню.

Відомо, що під час переговорів країна-агресор Росія висунула нереалістичні вимоги. Зокрема, деякі з вимог Росії включають виведення українських військ зі її власних територій для забезпечення припинення вогню.

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Хто такий Рустем Умєров Рустем Енверович Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи. Із грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту по скасуванню вільної економічної зони "Крим". У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, пише Вікіпедія.

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