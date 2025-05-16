Великий обмін та припинення вогню: Умєров озвучив нові деталі переговорів з РФ

Головне із заяви Умєрова:
- Делегації обговорили обмін полоненими та припинення вогню
- Обмін у форматі 1000 на 1000 може відбутись найближчими днями
- Також потенційно готується зустріч Зеленського з Путіним
Міністр оборони України Рустем Умєров поділився підсумками переговорів з представниками Росії, які відбулись у Стамбулі 16 травня. Про це він розповів журналістам після завершення зустрічі.
За його словами, головні моменти, які обговорювали делегації України та Росії — обмін та припинення вогню.
"Метою наших переговорів було обговорення припинення вогню, обмін полоненими. Також потенційно ми готуємо зустріч між лідерами країн", - наголосив він.
Умєров також додав, що делегації говорили про обмін полоненими у форматі 1000 на 1000.
"Зараз Україна працює над деталями процесу цього обміну. Це станеться найближчим часом. Ми вже знаємо дату, але не будемо її говорити", - підкреслив він.
Відомо, що про наступні кроки представники України повідомлять пізніше.
Умєров розповів про переговори з РФ - відео:
Переговори України та РФ у Стамбулі - останні новини
Як повідомляв Главред, перед початком переговорів у Стамбулі російська сторона почала перешкоджати мирним зусиллям, висуваючи нові умови. Зокрема, росіяни захотіли, щоб американці не були присутні.
Видання Reuters писало, що для України головний пріоритет переговорів з російською делегацією - це припинення вогню.
Відомо, що під час переговорів країна-агресор Росія висунула нереалістичні вимоги. Зокрема, деякі з вимог Росії включають виведення українських військ зі її власних територій для забезпечення припинення вогню.
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Хто такий Рустем Умєров
Рустем Енверович Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи.
Із грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту по скасуванню вільної економічної зони "Крим".
У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, пише Вікіпедія.
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