Проведена Україною операція є цілком легітимною - проти кораблів ворога.

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Україна проводитиме нові операції проти цілей РФ / Колаж: Главред, фото: ГУР, скріншот

Головне із заяв Зеленського:

Операція України є цілком легітимною - проти кораблів ворога

Українські морські операції триватимуть

Президент Володимир Зеленський подякував українським військовим за надзвичайно складну операцію з ураження російських кораблів біля берегів Лівії. Він заявив, що українські морські операції триватимуть.

"Дякуємо нашим воїнам, які провели надзвичайно складну операцію біля берегів Лівії", - сказав глава держави у відеозверненні.

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Він зазначив, що проведена операція є цілком легітимною - проти кораблів ворога.

"Росія використовувала два судна для війни: корвет, один із найновіших у російському флоті, та вантажне судно, яке перевозило зброю. Тепер він більше не перевозить, а корвет - на дні. Результат виключно нашої української зброї - наших морських дронів. Заслуга - Служби безпеки України та підрозділів Сил оборони, які допомагали", - сказав президент.

Він додав, що Україна "відповідає Росії на її удари так, як це має бути, так, як це ефективно".

"Важливо також, що без цих кораблів у тій акваторії Росії буде складніше сприяти конфліктам і нестабільності ще й у тому регіоні. Українські морські операції триватимуть", - заявив Зеленський.

Істерична реакція Лівії

МЗС уряду національної єдності Лівії висловило протест у зв’язку з українськими військовими операціями проти російських суден, що відбувалися в районі Бенгазі.

"Міністерство категорично засуджує проведення будь-яких іноземних військових операцій на території або в територіальних водах Лівії", - йдеться в офіційній заяві відомства.

Як раніше повідомляв Главред, президент Зеленський повідомив про потоплення контейнеровоза Yanina в Чорному морі. За його словами, контейнеровоз Yanina, що перебуває під санкціями, був потоплений в акваторії Чорного моря.

Раніше Генеральний штаб ЗСУ підтвердив знищення чотирьох кораблів РФ під час операції в тилу противника. Йдеться про фрегати проекту 11356, малий ракетний корабель проекту 21631 та сторожовий корабель проекту 22160.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомив про удари по портовій інфраструктурі та кораблях у регіоні Каспію та Чорного моря. У Новоросійську уражено фрегат "Адмірал Ессен".

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