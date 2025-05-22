Суттєво зросте: у Мінекономіки дали прогноз курсу долара на 3 роки

Коротко:
- У Мінекономіки спрогнозували, яким буде курс долара у найближчі три роки
- Відповідний прогноз міститься у бюджетній декларації на 2026-2028 роки, яка зараз готується
Міністерство фінансів України готує бюджетну декларацію на 2026-2028 роки. У проєкті документа, зокрема, міститься макропрогноз від середини квітня.
Перший заступник очільника парламентського Комітету з фінансів Ярослав Железняк оприлюднив макропрогноз Міністерства економіки, який був підготовлений у квітні 2025 року. Зокрема, в документі зазначено, яким може бути курс долара у найближчі три роки – до 2028 року.
Згідно з даними Железняка, в проєкті станом на цей час містяться такі прогнозовані показники курсу долара на найближчі роки.
Середній курс гривні до долара США:
- 2025 року – 43,3 грн
- 2026 року – 44,7 грн
- 2027 року – 45,2 грн
- 2028 року – 45,6 грн
Курс гривні на кінець року:
- 2025 року – 43,7 грн
- 2026 року – 44,8 грн
- 2027 року – 45,3 грн
- 2028 року – 45,8 грн
Згідно з Бюджетним кодексом, уряд повинен затвердити бюджетну декларацію на 2026-2028 роки не пізніше 1 червня. Железняк зазначив, що до того часу ще щось може змінитися, але він переконаний, що суттєві зміни малоймовірні.
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Хто такий Ярослав Железняк
Железняк Ярослав - український економіст, викладач Київської школи економіки. Народний депутат України IX скликання від партії "Голос", повідомляє Вікіпедія.
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