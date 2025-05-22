Суттєво зросте: у Мінекономіки дали прогноз курсу долара на 3 роки

Стало відомо, яким буде курс долара у найближчі три роки згідно з прогнозом Міністерства економіки України.

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У Мінекономіки дали прогноз курсу долара на 3 роки/ колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Коротко:

У Мінекономіки спрогнозували, яким буде курс долара у найближчі три роки

Відповідний прогноз міститься у бюджетній декларації на 2026-2028 роки, яка зараз готується

Міністерство фінансів України готує бюджетну декларацію на 2026-2028 роки. У проєкті документа, зокрема, міститься макропрогноз від середини квітня.

Перший заступник очільника парламентського Комітету з фінансів Ярослав Железняк оприлюднив макропрогноз Міністерства економіки, який був підготовлений у квітні 2025 року. Зокрема, в документі зазначено, яким може бути курс долара у найближчі три роки – до 2028 року.

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Згідно з даними Железняка, в проєкті станом на цей час містяться такі прогнозовані показники курсу долара на найближчі роки.

Середній курс гривні до долара США:

2025 року – 43,3 грн

2026 року – 44,7 грн

2027 року – 45,2 грн

2028 року – 45,6 грн

Курс гривні на кінець року:

2025 року – 43,7 грн

2026 року – 44,8 грн

2027 року – 45,3 грн

2028 року – 45,8 грн

Згідно з Бюджетним кодексом, уряд повинен затвердити бюджетну декларацію на 2026-2028 роки не пізніше 1 червня. Железняк зазначив, що до того часу ще щось може змінитися, але він переконаний, що суттєві зміни малоймовірні.

Як змінювався курс долара в Україні/ Інфографіка: Главред

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