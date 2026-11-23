Температура опуститься до -15 градусів, а дороги в більшості областей вкриє ожеледиця.

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Прогноз погоди в Україні до кінця листопада / фото: УНІАН

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Де в Україні випаде найбільше снігу

Коли на дорогах утворюватиметься ожеледиця

В Україну прийдуть морози, мокрий сніг та ожеледиця: до 1 грудня нічна температура знизиться до -9 градусів, а на південному сході та в Карпатах місцями до -15 градусів. Уже 24 листопада в низці областей може лягти сніговий покрив заввишки до 10 см. Про це повідомила провідна фахівчиня Укргідрометцентру Оксана Скляр у коментарі Telegram-каналу Труха.

Погода в Україні 24 листопада

За її словами, у вівторок, 24 листопада, опади будуть різними. На заході Житомирщини та Вінниччини пройде невеликий, місцями помірний сніг. Уночі на сході, у більшості південних і центральних областей очікуються помірні, подекуди сильні дощі.

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На Кіровоградщині, Полтавщині, Харківщині та Сумщині опади будуть змішаними, місцями з налипанням на дроти та дерева.

"Мокрий сніг формується через те, що біля поверхні землі у нас температура повітря може бути близько нуля", - зазначила Скляр.

У західних, північних, більшості центральних областей і на Харківщині сніговий покрив може збільшитися на 1-10 см. На дорогах усієї країни, крім півдня, місцями утвориться ожеледиця.

Атмосферні фронти принесуть північно-західний і західний вітер зі швидкістю 7–12 м/с, а на південному заході та сході пориви сягатимуть 15–20 м/с.

Температура вночі та вдень коливатиметься від -4 до +2 градусів. Вдень на південному сході та на півдні стовпчики термометрів покажуть +2…+8 градусів, а в Карпатах буде -5…-10 градусів.

Погода 24 листопада / фото: meteoprog

Погода в Україні 25 листопада

25 листопада переважатиме погода з проясненнями. Майже по всій країні, крім півдня та північного сходу, місцями пройде невеликий сніг, а в Криму через вищу температуру буде дощ.

Ожеледиця на дорогах залишиться, як і поривчастий вітер. Температура триматиметься в межах -4…+2 градуси, на півдні вдень +1…+6 градусів, у Карпатах протягом доби -3…-8 градусів.

Погода 25 листопада / фото: meteoprog

Погода в Україні 26 листопада

26 листопада суттєвих опадів не очікується. Лише вдень на південному заході можливі невеликий мокрий сніг і дощ, вітер послабшає до помірного.

Вночі буде -1…-6 градусів, вдень від -3 до +2 градусів. Найтепліше на півдні, до +3…+8 градусів. У Карпатах уночі -5…-10 градусів, вдень -1…-6 градусів.

Погода 26 листопада / фото: meteoprog

Погода в Україні 27 листопада

У п'ятницю, 27 листопада, сніг і мокрий сніг пройдуть уночі в південній частині більшості центральних областей та в більшості західних регіонів. На півдні переважно дощитиме, на решті території обійдеться без опадів.

Вночі -1…-6 градусів, вдень від -3 до +2 градусів, на крайньому півдні та Закарпатті до +1…+6 градусів, у Карпатах цілодобово -1…-6 градусів.

"Так, у нас вже будуть спостерігатися морози по території України, але найбільші, до 10 градусів, ми будемо спостерігати на високогір'ї Карпат", - наголосила синоптикиня.

Якою буде погода в останні дні листопада

За консультативним прогнозом, з 28 листопада по 1 грудня на півдні та південному заході очікуються сніг і мокрий сніг. 30 листопада та 1 грудня сніжитиме на сході та південному сході, а решта регіонів залишиться без опадів.

Нічна температура опуститься до -3…-9 градусів, на південному сході та в Карпатах місцями до -10…-15 градусів. Удень буде від -7 до +1 градуса.

"Це все абсолютно нормально для високогір'я Карпат і для сходу України. Схід України зазвичай має такі мінусові температури", - запевнила фахівчиня.

Скляр також додала, що осінь поступово поступається холодам.

"Ми вже переходимо більше на такий зимовий характер погоди, вже наближаємось до цього, листопад нас вже таким прохолодним закінчується", - підсумувала вона.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптикиня Наталка Діденко говорила, що у вівторок, 24 листопада, південний циклон, який приніс в Україну мокрий сніг, дощ і сильний вітер, відійде на північний схід, тож погода трохи стабілізується. Сніг і мокрий сніг удень очікуються на заході та півночі, на решті території істотних опадів не буде.

Синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що протягом тижня на тлі зростання атмосферного тиску та надходження арктичної повітряної маси зі Скандинавського півострова температура відчутно знизиться, особливо в північних та західних регіонах.

Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха прогнозувала, що дощі в Україні почнуть змінюватися мокрим снігом. Місцями дороги вкриє ожеледиця, а наприкінці тижня на північному сході стовпчики термометрів опустяться до -14 градусів.

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