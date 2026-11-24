Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що повідомлення про ядерну зброю в космосі демонструють готовність Росії до ескалації.

https://glavred.net/world/yaderna-boyegolovka-na-orbiti-v-nato-poobicyali-zahishchati-soyuznikiv-i-v-kosmosi-10814837.html Посилання скопійоване

НАТО відповіло на плани РФ запустити ядерний супутник / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот, pixabay.com

Головне із заяви:

НАТО захищатиме союзників і від загроз у космосі

Мерц назвав плани РФ ознакою готовності до ескалації

У Кремлі порадили не сприймати повідомлення всерйоз

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте пообіцяв захищати кожен дюйм території Альянсу, зокрема і в космосі. Так він відреагував на повідомлення німецьких ЗМІ про те, що країна-агресорка Росія може найближчими тижнями вивести на орбіту супутник із ядерною боєголовкою.

Рютте відповів на запитання журналістів під час візиту до Берліна в понеділок, 23 листопада, повідомляє агентство Anadolu. Генсек НАТО наголосив, що безпека Альянсу охоплює і космічний вимір.

відео дня

"Ми завжди дбатимемо про те, щоб захистити кожен дюйм території НАТО, і це включає нашу безпеку, коли йдеться про космічний елемент", - пообіцяв Рютте.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який виступав поруч із генсеком, не підтвердив і не спростував інформацію медіа. Водночас він висловив занепокоєння.

"Повідомлення про те, що Росія планує розмістити ядерну зброю в космосі, не нові, але від цього вони не менш шокуючі. Вони показують, до якого рівня ескалації Росія, очевидно, готова вдатися", - заявив Мерц.

Речник уряду ФРН Штефан Корнеліус зазначив, що до повідомлень ставляться "дуже серйозно", але закликав не створювати надмірної нервозності через гіпотетичні загрози. За його словами, безпосередньої загрози наразі немає, пише t-online. У МЗС Німеччини наголосили, що розміщення ядерної зброї на орбіті стало б грубим порушенням Договору про космос 1967 року.

"Спутник-S" - що відомо про російський апарат

Про плани Москви написали телерадіокомпанії WDR і NDR та газета Süddeutsche Zeitung з посиланням на неназвані джерела в Бундесвері та німецькій розвідці BND, передає Der Tagesspiegel. За їхніми даними, апарат під назвою Спутник-S уже побудований і певний час зберігався в Московській області.

Супутник можуть використати для глушіння або знищення важливих супутників зв'язку та спостереження на орбіті Землі. Розвідувальні дані про ці плани нещодавно передали кільком країнам НАТО, а уряд Німеччини отримав відповідний брифінг. У BND інформацію коментувати відмовилися.

Реакція Кремля та Європейського космічного агентства

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що не бачив останніх публікацій на цю тему. Часті повідомлення з посиланням на "невідомі джерела", за його словами, "навряд чи варто сприймати всерйоз". Посольство РФ у Берліні також відкинуло "необґрунтовані звинувачення".

Натомість голова Європейського космічного агентства Йозеф Ашбахер у коментарі виданню Handelsblatt назвав появу ядерної зброї в космосі "найгіршим кошмарним сценарієм". За його словами, така загроза так само небезпечна, як ядерна війна на Землі.

Про плани Росії розмістити на орбіті ядерну протисупутникову зброю раніше заявляли у США. За оцінками, один ядерний вибух у космосі здатен вивести з ладу до 10 тисяч супутників і залишити людей без GPS, супутникового інтернету та мобільного зв'язку.

Що передбачає 5-та стаття НАТО / Інфографіка: Главред

Чи блефує Путін, погрожуючи ядерною зброєю: думка експерта

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Главреду зазначив, що демонстрація ядерної сили Кремлем свідчить радше про слабкість Путіна. На його думку, ядерний арсенал - фактично єдине, чим Росія ще може похвалитися.

"Усі й так знають, що у Росії є ядерна зброя, стратегічні бомбардувальники тощо. Тому все це були "понти для приїжджих": Путіну, крім радянської спадщини, нічим похвалитися й нічого більше показати - у нього немає жодних інших ознак сили та жодних інших успіхів", - наголосив експерт.

Говорячи про ризик застосування ядерної зброї, Загородній підкреслив, що Кремль стримує позиція інших ядерних держав.

"У питанні можливості використання ядерної зброї на Путіна тисне категорична позиція всіх ядерних держав, насамперед Китаю", - пояснив Загородній.

Ядерна зброя Росії - новини

Як повідомляв Главред, 23 листопада німецькі ЗМІ написали про плани Росії вивести на орбіту ядерну зброю. За даними журналістів, Росія може найближчими тижнями запустити супутник із ядерною боєголовкою Спутник-S. Вибух такої зброї може вивести з ладу близько третини супутників на низькій орбіті.

Наприкінці вересня Кремль вдався до прямого ядерного шантажу Альянсу. Росія письмово пригрозила НАТО застосуванням ядерної зброї у разі спроби ізолювати Калінінградську область. У Брюсселі підтвердили отримання документа й надіслали Москві відповідь із засудженням погроз силою.

Тема ядерних озброєнь стала однією з ключових і на переговорах світових лідерів. Президент США Дональд Трамп мав намір порушити питання скорочення ядерних озброєнь на тристоронній зустрічі з Путіним і Сі Цзіньпіном. Зустріч запланували на 19 листопада на полях саміту АТЕС у Китаї.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред