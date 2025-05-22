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Путін хоче захопити велике місто в Україні: деталі від ISW

Анна Ярославська
22 травня 2025, 07:42
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Росії потрібна буферна зона, тому Кремлю необхідні Суми та Сумська область.
Путін хоче захопити велике місто в Україні: деталі від ISW
Росія хоче захопити Суми та Сумську область - ISW / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, Міноборони РФ, wikimedia.org

Головні тези:

  • Росія хоче захопити Суми та Сумську область заради буферної зони
  • У армії РФ недостатньо сил для захоплення такого великого міста, як Суми

Російський диктатор Володимир Путін може планувати захоплення міста Суми та частини Сумської області. Ймовірно, своїм візитом до Курської області 20 травня глава РФ намагався створити підстави для виправдання подібних планів. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Як зазначають експерти ISW, під час зустрічі з місцевими чиновниками, голова Глушківського району Павло Золотарьов звернувся до Путіна з проханням створити буферну зону на території Сумської області. Глава Кремля запитав, наскільки глибокою має бути ця буферна зона, і Золотарьов заявив, що Росія повинна захопити "щонайменше Суми".

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За повідомленнями західних та українських джерел, російська делегація під час українсько-російських перемовин 16 травня у Стамбулі, погрожувала захопленням Сумської області для створення "зони безпеки".

Місто Суми розташоване приблизно за 25 кілометрів від міжнародного кордону. Буферна зона разом із містом унеможливила б використання Силами оборони ствольної артилерії й тактичних дронів для ударів по території Росії.

Експерти ISW вважають, що Путін, імовірно, планує використати можливі успіхи на Сумщині, як важіль тиску під час майбутніх мирних перемовин, щоб змусити Україну поступитися частиною цієї області.

"Кремль, імовірно, інсценував цю взаємодію на зустрічі 20 травня, щоб представити Путіна як ефективного лідера під час війни, який реагує на заклики росіян щодо подальшого просування в Сумській області та натякає на претензії Росії на більшу частину української території", - припускають експерти.

Чи зможуть окупанти захопити Суми

В Інституті вивчення війни переконані, що російські війська навряд чи зможуть захопити місто Суми в коротко- і середньостроковій перспективі, оскільки за останні три роки армія РФ продемонструвала нездатність швидко брати під контроль навіть значно менші населені пункти України.

Військовий аналітик Костянтин Машовець зазначив, що основну частину штурмів на Сумському напрямку здійснюють підрозділи 18-ї мотострілецької дивізії (11-й армійський корпус, Ленінградський військовий округ) та 72-ї мотострілецької дивізії (44-й армійський корпус, Ленінградський військовий округ). Також, імовірно, залучені елементи 83-ї окремої десантної бригади і діють до чотирьох-п'яти полків мотострілецького і стрілецького складу з мобілізаційного резерву РФ.

У ISW переконані, що перераховані сили недостатні для захоплення такого великого міста, як Суми, довоєнне населення якого становило 256 тисяч осіб.

"Українські офіційні особи також неодноразово висловлювали сумніви в тому, що російські війська здатні провести ефективну наступальну операцію для захоплення міста Суми", - йдеться у звіті ISW.

Літній наступ Росії - останні новини

Як писав Главред, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко вважає, що основною метою літньої наступальної кампанії росіян є вихід до великих міст, а не на адміністративні кордони Донецької області. Зокрема, йдеться про Костянтинівку, Сіверськ, а також про оточення Покровська.

Коваленко також вважає малоймовірною перспективу захоплення Росією чотирьох українських областей.

"Це виключно мрії та фантазії Путіна. Адже у російських окупаційних військ сьогодні немає можливості повністю захопити чотири українські області: Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську", - сказав він.

Військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, що російські окупанти не відмовляються від своїх загарбницьких цілей. Ворог зосереджує сили в Донецькій області. Це свідчить про те, що під час весняно-літнього наступу противник спробує окупувати регіон.

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Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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