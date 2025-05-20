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Трамп сказав, що поки не запроваджуватиме нових санкцій проти РФ і назвав причину

Анна Ярославська
20 травня 2025, 09:12
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Якщо зараз запровадити санкції проти Росії, то ситуація може значно погіршитися, вважає президент США.
Трамп, Путін, санкції
Трамп поки не хоче запроваджувати санкції проти Путіна / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, УНІАН, сайт Кремля

Коротко:

  • Трамп поки що не буде запроваджувати нові санкції проти РФ
  • Президент США сподівається на мирне врегулювання

Президент США Дональд Трамп заявив, що поки не хоче посилювати санкційний тиск на Росію через агресію проти України. При цьому глава Білого дому не виключив застосування такого механізму в майбутньому.

Заяви Трампа прозвучали після його телефонної розмови з господарем Кремля Володимиром Путіним, пише CNN.

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За словами Трампа, нових санкцій проти Росії не буде, оскільки "є шанс" на прогрес у врегулюванні розв'язаної Путіним війни проти України.

"Тому що я вважаю, що є шанс чогось досягти, а якщо це зробити (запровадити санкції, - ред.), то ситуація може значно погіршитися. Але може настати момент, коли це станеться", - зазначив він.

санкции
Санкції проти Росії / Інфографіка: Главред ​

Санкції проти Росії - останні новини

Як писав Главред, Європейська комісія працює над новим пакетом санкцій проти Росії у відповідь на її зрив мирної ініціативи і подальшу агресивну поведінку.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що новий санкційний пакет проти Росії вже готовий та може бути прийнятий Радою Євросоюзу під час засідання в Брюсселі 20 травня.

Видання Politico писало про те, що після відмови російського диктатора Володимира Путіна встановити режим тиші на фронті лідери Європейського союзу і Британії шукають способи завдати "нокаутуючого удару" по російській економіці. Один із варіантів тиску на Кремль - повне торговельне ембарго або тарифи на російський експорт.

На початку травня республіканець Ліндсі Грем заявив, що 72 його колеги підтримають законопроєкт, який запровадить "нищівні" нові санкції проти Росії та тарифи для країн, що купують у неї нафту, газ та інші ключові товари, якщо Володимир Путін не почне серйозні переговори щодо припинення війни в Україні.

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