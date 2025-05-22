Ціна підскочила на 14% і це не межа: в Україні різко дорожчає популярний продукт

Оскільки частина виробників заявили про фактичне завершення сезону реалізації, ті виробники, які ще постачають такий продукт, одразу різко підняли ціну.

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В Україні різко дорожчає популярний продукт/ колаж: Главред, фото: unsplash.com, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Який популярний продукт різко подорожчав на 14%

Що стало причиною такого зростання ціни

Ціна на яблука в Україні різко зросла – в середньому відзначається зростання ціни на 14% з початку поточного тижня.

Сьогодні такий фрукт можна придбати за 32-40 грн/кг ($0,77-0,97/кг). Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

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Причиною такого подорожчання називають те, що на сьогодні більшість українських садівників заявили про фактичне завершення сезону реалізації яблук із місцевих господарств. А ті виробники, у яких ще є достатньо обсягів яблук для реалізації, негайно підняли відпускні ціни на наявні партії таких фруктів.

Ключові гравці ринку зазначають, що подорожчання яблук перш за все пов'язане із сезонним фактором. Адже запаси торішніх яблук стрімко скорочуються, а фрукти з нового врожаю почнуть надходити у продаж не раніше, ніж через кілька тижнів. В Україні суттєво затримується сезон раннього яблука через холодну і затяжну весну.

Також аналітики звернули увагу, що цього року відпускні ціни на яблука в Україні в середньому вже у два рази вищі, ніж у такий самий період минулого року.

Експерти сходяться на думці, що відпускні ціни у цьому сегменті будуть продовжувати зростати і надалі, аж поки на ринок не надійдуть фрукти нового врожаю.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні/ Інфографіка: Главред

Ціни на продукти – останні новини

Раніше стало відомо, що ціни на популярну ягоду в Україні б’ють рекорди – стало відомо, коли буде дешевше. Фахівці пояснили, що саме вплинуло на таку високу вартість цього продукту.

Як раніше повідомляв Главред, українці хапаються за голови від цін на ягоди – один вид ягід коштує 1450 гривень за кілограм. На ринках України починається сезон ягід, але ціни на них вражають.

Також раніше повідомлялося, що ціна підскочила на 35% – популярні в Україні сезонні ягоди стали розкішшю. Підвищені ціни спровоковані втратою врожаю через невідповідні погодні умови.

Нагадаємо, ціна обвалилася на 35% – в Україні стрімко подешевшала популярна ягода. Ще тиждень тому ягода коштувала не менше ніж 220–260 грн/кг.

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