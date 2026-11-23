У частині областей обмеження діятимуть цілодобово, а для промисловості додатково запровадять ліміти потужності.

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Відключення світла 24 листопада - скільки часу не буде електрики / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Обмеження діятимуть у частині областей цілодобово

Для населення вимикатимуть від 0,5 до 3,5 черги

Причина - наслідки ворожих атак на енергосистему

У вівторок, 24 листопада, у частині областей України протягом усієї доби діятимуть графіки відключення електроенергії. Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

Обмеження стосуватимуться як побутових споживачів, так і промислових підприємств.

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Для промислових підприємств запровадять графіки обмеження потужності, а для побутових та інших споживачів діятимуть погодинні відключення обсягом від 0,5 до 3,5 черги (від 2 до 14 годин без світла протягом дня).

"Причина - наслідки ворожих атак на енергосистему. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електроенергію споживачам", - наголосили в компанії.

Що означають черги відключень електроенергії / Інфографіка: Главред

Де перевірити свій графік відключень

В Укренерго радять перевіряти актуальні графіки відключень на офіційних сторінках свого оператора системи розподілу - обленерго або ДТЕК. Саме вони оприлюднюють, коли і на скільки годин знеструмлять конкретну чергу.

Де зарядити телефон і погрітися під час відключень

Під час тривалих знеструмлень можна скористатися Пунктами незламності - там можна зарядити гаджети, погрітися та скористатися зв'язком. Адреси найближчих пунктів шукайте на державному сайті nezlamnist.gov.ua. У Донецькій, Запорізькій, Харківській та Херсонській областях адреси з міркувань безпеки на сайті не публікують - їх варто уточнювати в місцевій владі.

Чи можуть відключення світла взимку стати ще жорсткішими

Керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп в інтерв'ю Главреду зазначив, що тепла зима може пом'якшити проблеми, однак жорсткі обмеження цілком імовірні.

"Але абсолютно реалістичним є сценарій, за якого графіки будуть дуже жорсткими або взагалі виникатимуть блекаути в окремих регіонах - приблизно так, як ми це переживали у листопаді 2022 року", - наголосив фахівець.

Найвразливішими експерт назвав великі енергодефіцитні міста, які залежать від постачання з об'єднаної енергосистеми.

"Росіяни намагаються руйнувати ці зв'язки Києва з енергосистемою, щоб створити якомога більше проблем", - пояснив Прокіп.

Водночас аналітик закликав не нагнітати й нагадав, що ключові підстанції ворогу досі не вдавалося вивести з ладу надовго.

"І жодного разу їм не вдалося досягти такого результату, щоб серйозно вивести їх з ладу на тривалий термін - наприклад, більш ніж на десять днів", - підсумував експерт.

Відключення світла - останні новини за темою

Як повідомляв Главред, Укренерго вже кілька днів поспіль запроваджує цілодобові обмеження в частині областей. Напередодні ввечері енергетики анонсували, що 23 листопада відключення світла стануть жорсткішими.

Днем раніше ситуація була дещо легшою. У неділю, 22 листопада, відключення світла пом'якшили до 1–2,5 черги. Причиною обмежень енергетики щоразу називали наслідки ворожих атак на енергосистему.

Масштабні знеструмлення стали наслідком чергових ударів країни-агресорки по енергетиці. 22 листопада Росія масовано атакувала енергетику України, через що в низці областей застосовували аварійні відключення. Енергетики проводили відновлювальні роботи цілодобово.

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