Окрім нафтового проєкту, Кремль пропонував продаж санкційної енергокомпанії та поставки дизелю до США перед проміжними виборами.

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ЗМІ з‘ясували, які угоди Путін пропонував Кушнеру і Віткоффу / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля

Коротко:

Путін нібито пропонував США спільний видобуток нафти біля Сахаліну

Кремль також пропонував продати санкційну енергокомпанію

Натомість Москва хотіла послаблення санкцій

Під час вересневої зустрічі в Кремлі з зятем Трампа Джаредом Кушнером і спецпосланцем Стівом Віткоффом очільник країни-агресорки Володимир Путін нібито пропонував спільний американо-російський проєкт із буріння нафтових свердловин біля острова Сахалін. Крім того, росіяни пропонували продаж санкційної енергокомпанії та постачання дизельного пального до США перед проміжними виборами - в обмін на часткове зняття санкцій, запроваджених після вторгнення в Україну. Про це пише журналіст Ендрю Райс у великому профайлі Кушнера для New York Magazine.

Деталі сахалінського проєкту, за його даними, потрапили до Financial Times, а про можливий продаж енергокомпанії повідомляла The New York Times.

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Що саме пропонував Путін

За даними NYT, на які посилається видання, Путін запропонував продати санкційну російську енергокомпанію консорціуму. До нього мали б увійти фірма під контролем брата президента ОАЕ Мухаммеда бін Заїда, катарська компанія - партнер Кушнера у скандальному девелоперському проєкті в Албанії, а також великий донор Трампа.

Сам Кушнер заперечує, що питання продажу компанії порушувалося під час зустрічі. Окремо росіяни пропонували відвантажити до США дизельне пальне напередодні проміжних виборів. Натомість, як зазначає New York Magazine, Москва розраховувала, що Трамп призупинить частину економічних санкцій.

Колишня радниця Білого дому з питань Росії Фіона Гілл вважає, що стратегія Путіна - це "спілкування з Трампом через його найслабші місця: родину, друзів та інтерес до грошей".

"Він намагається спокусити Джареда та інших бізнес-угодами", - сказала Гілл.

Що відповідає Кушнер

Кушнер наполягає, що діє в інтересах українців: за його словами, він намагається будь-яким способом завершити "жахливу війну" і переконати Трампа припинити тиск на Зеленського. Після вересневої зустрічі з Путіним він і Віткофф вирушили потягом до Києва - це був їхній перший візит у країну.

Хронологія завершення війни Дональдом Трампом / Інфографіка: Главред

Навіщо Путін пропонує Трампу бізнес-угоди

Колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру досліджень Росії Володимир Огризко ще у жовтні в інтерв'ю Главреду зазначав, що поступливість Трампа щодо Москви пояснюється насамперед страхом програти вибори до Конгресу.

"Головною причиною остаточного розвороту позиції Трампа є панічний страх програшу на проміжних виборах до Конгресу США", - наголосив дипломат.

Водночас, за словами Огризка, є й інший чинник, який впливає на поведінку американського президента.

"Втім, є ще дещо, що може стимулювати Трампа до такої позиції. І це визначальна причина в його психіці - жадоба грошей", - пояснив Огризко.

З ним частково погоджується директор енергетичної програми Ради з міжнародних відносин (CFR) Віджай Вайтісваран. У коментарі CFR щодо "дизельної угоди" між Вашингтоном і Москвою він припустив, що вона розрахована передусім на внутрішню аудиторію.

"Оголошення угоди - насамперед заради політичного ефекту всередині країни, щоб вплинути на виборців на цих виборах", - зазначив він.

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Дизельна угода Трампа і Путіна / Інфографіка: Главред

​Переговори про завершення війни в Україні - новини

Як повідомляв Главред, наступний раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією може відбутися найближчим часом, однак конкретних дат поки немає. Москва розглядає як майданчик для зустрічі Абу-Дабі, але не виключає й інших варіантів.

Перша леді США Меланія Трамп заявила, що найбільше на Різдво хоче миру у світі, а конкретніше - щоб перемир'я між країною-агресоркою Росією та Україною підписали ще до свята.

Видання Financial Times писало про те, що США хочуть досягти мирної угоди між Україною та країною-агресоркою Росією до початку січня 2027 року. За даними FT, у Вашингтоні поспішають через зміну розкладу сил у Конгресі: на проміжних виборах республіканці втратили контроль над обома палатами. Демократи, ймовірно, посилять допомогу Києву та санкційний тиск на Москву. Білий дім на запит видання не відповів.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов вважає, що завершення війни до 1 січня 2027 року було б дивом, хоча Україна працюватиме над цим. Так він відповів на запитання про новий дедлайн для завершення війни, який, за даними західної преси, хоче поставити адміністрація президента США Дональда Трампа.

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