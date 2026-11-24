Аналітики нагадали, що багаторічні удари України по території Росії так і не змусили Москву застосувати ядерну зброю.

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Чого насправді прагне Кремль, використовуючи ядерні погрози Медведєва / Колаж: Главред, фото: скріншот з YouTube, ua.depositphotos.com

Коротко:

Медведєв нагадав Заходу про ядерну доктрину РФ у новій статті

В ISW вважають погрози частиною інформаційної стратегії Кремля

Мета - змусити Захід стримувати удари України по Росії

Нові ядерні погрози заступника голови Радбезу країни-агресора Дмитра Медведєва - це спроба залякати Захід, щоб він змусив Україну припинити удари дронами та ракетами по території Росії. Кремль розраховує, що страх перед ядерною ескалацією змусить союзників Києва обмежити підтримку.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики вважають, що провокаційні заяви Медведєва, найімовірніше, є частиною скоординованої інформаційної стратегії російського керівництва.

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23 листопада Медведєв опублікував статтю в "Московському журналі міжнародного права", в якій закликав Україну та її союзників пам’ятати про російську ядерну доктрину. За його словами, цей документ надає Москві право, а в окремих випадках навіть зобов’язує її використовувати всі доступні засоби, включаючи ядерну зброю, для забезпечення національної безпеки РФ.

Напередодні Медведєв також заявив, що Україна та НАТО нібито перетнули межу, після якої Росія могла б завдати превентивного ядерного удару. При цьому, за його словами, таке рішення не ухвалювалося через відсутність безпосередньої необхідності.

"Київ та його однодумці повинні пам’ятати, що РФ не тільки має право, але й у ряді ситуацій зобов’язана застосовувати ядерну зброю", - заявив Медведєв.

Що дозволяє ядерна доктрина Росії?

В ISW нагадали, що Кремль оновив ядерну доктрину в листопаді 2024 року. До неї, зокрема, включили положення, яке дозволяє Росії розглядати застосування ядерної зброї у відповідь на використання звичайних озброєнь, якщо це створює загрозу територіальній цілісності РФ або Білорусі.

Ще однією підставою документ називає отримання інформації про масове переміщення через російський кордон засобів нападу, зокрема крилатих ракет і безпілотників.

Навіщо Кремлю ядерна риторика Медведєва?

Аналітики звернули увагу, що Кремль регулярно використовує Медведєва для поширення ядерних погроз як у російському, так і в міжнародному інформаційному просторі. За оцінкою ISW, такі заяви переслідують цілком конкретну мету.

"Викликати страх на Заході, стримувати політику Заходу, що підтримує Україну, та сприяти прийняттю Заходом рішень, які, у свою чергу, є сприятливими для Росії", - так в ISW описали завдання кремлівської риторики.

При цьому в інституті наголосили, що Україна вже багато років завдає інтенсивних ударів і проводить військові операції на міжнародно визнаній території Росії. Однак ці дії не призвели до зростання ймовірності застосування Москвою ядерної зброї.

Навіщо Кремль розмахує ядерною зброєю?

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв’ю "Главреду" назвав ядерну демонстрацію Кремля спробою приховати відсутність реальних успіхів.

"Усі й так знають, що у Росії є ядерна зброя, стратегічні бомбардувальники тощо. Тому все це були "понти для приїжджих": Путіну, крім радянської спадщини, нічим похвалитися і нічого більше показати - у нього немає жодних інших ознак сили та жодних інших успіхів", - сказав експерт.

За словами Загороднього, ядерний арсенал сам по собі не робить Путіна сильнішим за інших світових лідерів.

"Такий самий "ядерний чемоданчик" є і в Трампа, і в Сі, але вони не бігають з ним", - зазначив він.

Ядерні погрози Росії - новини

Раніше "Главред" писав про висновки ISW щодо ролі Медведєва в кремлівській пропаганді. Аналітики заявили, що Путін використовує Медведєва для ядерного залякування Заходу. За їхньою оцінкою, погрози заступника голови Радбезу є частиною скоординованої Кремлем кампанії ядерного шантажу.

У вересні 2024 року в Росії заговорили про перегляд ядерної доктрини. Тоді російські ЗМІ повідомили, що Москва вирішила змінити ядерну доктрину через дії Заходу. У Кремлі стверджували, що робота перебуває на просунутій стадії.

У квітні 2026 року Медведєв висловив ядерні погрози на адресу Вашингтона. Він пригрозив США ядерною зброєю, назвавши Америку головним суперником Росії. Також політик згадав про складні відносини між Москвою та Вашингтоном.

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