Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

За 30 хвилин 16 "прильотів" і майже 40 постраждалих: моторошні кадри з Харкова

Ангеліна Підвисоцька
30 квітня 2025, 03:06
214
Російські окупанти атакували "Шахедами" багатоквартирні будинки, приватні будинки, автомобілі, підприємства та лікарні.
атака на Харьков
Наслідки атаки на Харків / Колаж: Главред, фото: ДСНС, Суспільне

Що відомо:

  • РФ атакувала Харків "Шахедами"
  • Внаслідок атаки постраждали майже 40 людей
  • Росіяни атакували житлові будинки, лікарні підприємства

Російські окупанти атакували Харків великою кількістю ударних безпілотників типу "Шахед". Внаслідок атаки розтрощено багато житлових будинків та лікарні. Постраждали майже 40 людей. Главред зібрав всю інформацію про наслідки ударів по Харкову.

Мер міста Ігор Терехов розповів про те, що у Харкові було зафіксовано 16 "прильотів" по понад 10-ти локаціям. Під атакою були багатоквартирні будинки, приватні будинки, інфраструктурні об'єкти міста. Також постраждала електрична мережа.

відео дня

  • Наслідки ударів по Харкову 29 квітня
    Наслідки ударів по Харкову 29 квітня фото: Думка
  • Наслідки ударів по Харкову 29 квітня
    Наслідки ударів по Харкову 29 квітня фото: Думка
  • Наслідки ударів по Харкову 29 квітня
    Наслідки ударів по Харкову 29 квітня фото: Думка
  • Наслідки ударів по Харкову 29 квітня
    Наслідки ударів по Харкову 29 квітня фото: Думка
  • Наслідки ударів по Харкову 29 квітня
    Наслідки ударів по Харкову 29 квітня фото: Думка
  • Наслідки ударів по Харкову 29 квітня
    Наслідки ударів по Харкову 29 квітня фото: Думка
  • Наслідки ударів по Харкову 29 квітня
    Наслідки ударів по Харкову 29 квітня фото: Думка
  • Наслідки ударів по Харкову 29 квітня
    Наслідки ударів по Харкову 29 квітня фото: Думка
  • Наслідки ударів по Харкову 29 квітня
    Наслідки ударів по Харкову 29 квітня фото: Думка
  • Наслідки ударів по Харкову 29 квітня
    Наслідки ударів по Харкову 29 квітня фото: Суспільне
  • Наслідки ударів по Харкову 29 квітня
    Наслідки ударів по Харкову 29 квітня фото: Суспільне
  • Наслідки ударів по Харкову 29 квітня
    Наслідки ударів по Харкову 29 квітня фото: Суспільне
  • Наслідки ударів по Харкову 29 квітня
    Наслідки ударів по Харкову 29 квітня фото: Суспільне
  • Наслідки ударів по Харкову 29 квітня
    Наслідки ударів по Харкову 29 квітня фото: Суспільне
  • Наслідки ударів по Харкову 29 квітня
    Наслідки ударів по Харкову 29 квітня фото: Суспільне
  • Наслідки ударів по Харкову 29 квітня
    Наслідки ударів по Харкову 29 квітня фото: Суспільне
  • Наслідки ударів по Харкову 29 квітня
    Наслідки ударів по Харкову 29 квітня фото: Суспільне
  • Наслідки ударів по Харкову 29 квітня
    Наслідки ударів по Харкову 29 квітня фото: Суспільне
  • Наслідки ударів по Харкову 29 квітня
    Наслідки ударів по Харкову 29 квітня фото: Суспільне
  • Наслідки ударів по Харкову 29 квітня
    Наслідки ударів по Харкову 29 квітня фото: Суспільне
  • Наслідки ударів по Харкову 29 квітня
    Наслідки ударів по Харкову 29 квітня фото: Суспільне
  • Наслідки ударів по Харкову 29 квітня
    Наслідки ударів по Харкову 29 квітня фото: Суспільне
  • Наслідки ударів по Харкову 29 квітня
    Наслідки ударів по Харкову 29 квітня фото: Суспільне
  • Наслідки ударів по Харкову 29 квітня
    Наслідки ударів по Харкову 29 квітня фото: Суспільне
  • Наслідки ударів по Харкову 29 квітня
    Наслідки ударів по Харкову 29 квітня фото: Суспільне
  • Наслідки ударів по Харкову 29 квітня
    Наслідки ударів по Харкову 29 квітня фото: Суспільне
  • Наслідки ударів по Харкову 29 квітня
    Наслідки ударів по Харкову 29 квітня фото: Суспільне
  • Наслідки ударів по Харкову 29 квітня
    Наслідки ударів по Харкову 29 квітня фото: Суспільне
  • Наслідки ударів по Харкову 29 квітня
    Наслідки ударів по Харкову 29 квітня фото: Суспільне
  • Наслідки ударів по Харкову 29 квітня
    Наслідки ударів по Харкову 29 квітня фото: Суспільне
  • Наслідки ударів по Харкову 29 квітня
    Наслідки ударів по Харкову 29 квітня фото: Думка
  • Наслідки ударів по Харкову 29 квітня
    Наслідки ударів по Харкову 29 квітня фото: ДСНС
  • Наслідки ударів по Харкову 29 квітня
    Наслідки ударів по Харкову 29 квітня фото: ДСНС
  • Наслідки ударів по Харкову 29 квітня
    Наслідки ударів по Харкову 29 квітня фото: ДСНС
  • Наслідки ударів по Харкову 29 квітня
    Наслідки ударів по Харкову 29 квітня фото: ДСНС
  • Наслідки ударів по Харкову 29 квітня
    Наслідки ударів по Харкову 29 квітня фото: ДСНС
  • Наслідки ударів по Харкову 29 квітня
    Наслідки ударів по Харкову 29 квітня фото: ДСНС

Ця атака була "дивною", адже удари були по різних локаціях і по різних районах. Внаслідок атаки було вибито дуже багато вікон.

"Дуже велика кількість пошкоджених будинків, особливо приватних будинків. Лише один "приліт" - це розтрощені близько 10-ти приватних житлових будинків. Зараз працюють всі комунальні служби та працівники ДСНС щодо локалізації пожеж там, де вони виникли. Наші служби працюють над відновленням електропостачання", - сказав Терехов.

Дивіться відео про наслідки ударів по Харкову:

удары по Харькову
Наслідки ударів по Харкову / фото: скріншот

Також відомо про те, що у багатоквартирному будинку, в який влучив "Шахед", була заблокована жінка у власній квартирі на 7-му поверсі.

У цьому ж будинку була молода мама. На момент удару дитина спала у коридорі, а жінка занурилась у роботі, сидячи біля вікна.

"Я навіть не почула гул "Шахеда", який наближається. Я відчула вже вибух, мені дуже у спину вдарило скло. Удар був у балкон поряд з нами", - емоційно розповідає жінка.

Дивіться відео про наслідки ударів по Харкову:

удары по Харькову
Наслідки ударів по Харкову / фото: скріншот

У Мережі з'явилось відео розтрощеного ресторану, який також опинився в епіцентрі одного з ударів. На кадрах видно вибиті вікна, а всередині ресторану все потрощене. Одним із найбільш постраждалих приміщень була кухня.

Дивіться відео про наслідки ударів по Харкову:

удары по Харькову
Наслідки ударів по Харкову / фото: скріншот

У Харківській прокуратурі зазначили, що атака на Харків відбувалась у період з 22:00 до 22:30. Ворог використав БПЛА типу "Герань-2". Під ударом були Київський, Шевченківський, Слобідський, Салтівський та Немишлянський райони міста.

"Відомо про пошкоджені багатоквартирні будинки, приватні будинки, цивільні автівки та підприємства. Також пошкоджені дві міські лікарні", - сказав начальник управління протидії злочинам вчиненим в умовах збройного конфлікту Харківської обласної прокуратури Спартак Борисенко.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв ведення війни.

У прокуратурі показали наслідки ударів по Харкову.

Дивіться відео про наслідки ударів по Харкову:

удары по Харькову
Наслідки ударів по Харкову / фото: скріншот

Рятувальники зазначили, що атака дронами спричинила масштабні пожежі та руйнування. У різних частинах міста виникло 10 пожеж.

"На місці працюють рятувальники, медики, поліція, волонтери та комунальні служби. Тривають ліквідація пожеж, розбір завалів і допомога постраждалим попри небезпеку повторних ударів з боку росіян", - йдеться у повідомленні.

Дивіться відео про наслідки ударів по Харкову:

удары по Харькову
Наслідки ударів по Харкову / фото: скріншот

Удари російських дронів по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що країна-агресор Росія почала використовувати новий безпілотник Бандероль для атак на Україну. Дрон має реактивний двигун і здатний розвивати швидкість до 500 км/год.

Напередодні повідомлялося, що російські окупанти в понеділок, 28 квітня, вдарили дронами по Черкасах. Унаслідок атаки було пошкоджено об'єкт інфраструктури.

За день до цього ворог тероризував Дніпропетровську область. У ніч на 27 квітня Росія вдарила по кількох громадах своїми безпілотниками, внаслідок чого загинула одна людина та постраждала 14-річна дитина.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Харкова Харківська область вторгнення Росії новини Харківщини атака дронів
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Будинки у вогні, є загиблий: як виглядає Дніпро після атаки Шахедів

Будинки у вогні, є загиблий: як виглядає Дніпро після атаки Шахедів

04:00Україна
За 30 хвилин 16 "прильотів" і майже 40 постраждалих: моторошні кадри з Харкова

За 30 хвилин 16 "прильотів" і майже 40 постраждалих: моторошні кадри з Харкова

03:06Україна
Армія РФ накопичує сили і намагається форсувати річку Оскіл - Нацгвардія

Армія РФ накопичує сили і намагається форсувати річку Оскіл - Нацгвардія

00:36Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Дмитро Комаров зважився на відчайдушний крок після розлучення - деталі

Дмитро Комаров зважився на відчайдушний крок після розлучення - деталі

Незвичайна головоломка: знайдіть 3 відмінності в картинках із японкою за 33 сек

Незвичайна головоломка: знайдіть 3 відмінності в картинках із японкою за 33 сек

Секрет розкрито: яка перша назва Харкова та як насправді місто називалося раніше

Секрет розкрито: яка перша назва Харкова та як насправді місто називалося раніше

"Рекордне" нарахування: українців закликали перевірити банківські карти

"Рекордне" нарахування: українців закликали перевірити банківські карти

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 29 квітня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 29 квітня (оновлюється)

Останні новини

04:50

Вінтажний ребус для надрозумів: знайдіть хитру кішку в майстерні за 5 сек

04:32

Розкрито секрет радянських телевізорів: чому було 12 каналів, а працювали лише 2

04:00

Будинки у вогні, є загиблий: як виглядає Дніпро після атаки Шахедів

03:30

Залишатиметься свіжим до двох років: який інгредієнт потрібно покласти до рисуВідео

03:06

За 30 хвилин 16 "прильотів" і майже 40 постраждалих: моторошні кадри з ХарковаФотоВідео

Путін робить невмілу спробу убезпечити самого себе: Кузан - про "перемирʼя" на 9 травняПутін робить невмілу спробу убезпечити самого себе: Кузан - про "перемирʼя" на 9 травня
03:05

РФ стягнула 60 тисяч військових для прориву: названо небезпечний напрямок фронту

02:35

Підступний візуальний тест: потрібно знайти кішку за 5 секунд в автомайстерні

02:18

"24-36 годин": у Пакистані попередили про готовність Індії до "військової агресії"

02:02

"Передумала": Євген Кошовий розповів про складне рішення 17-річної Варвари

Реклама
01:30

"Баффі" Сара Мішель Геллар розкрила секрет 25-річних стосунків із чоловіком-актором

01:27

"Мій головний вибір": Трамп заявив, що хотів би бути Папою Римським

00:36

Армія РФ накопичує сили і намагається форсувати річку Оскіл - Нацгвардія

29 квітня, вівторок
23:48

Марічка Падалко показала, який зараз вигляд мають її батьки

23:46

Горять будинки, є загиблий: Дніпро атакував "рій" безпілотниківВідео

23:21

США вийдуть із переговорів, якщо Україна і РФ не досягнуть прогресу - Рубіо

22:57

"Переживають - і правильно": Зеленський анонсував удари по "больових точках" РФ

22:47

Чоловік Олени Кравець зізнався, як змінилися їхні життя під час війни

22:30

Шахеди летять один за одним: Харків під масованим ударом, є постраждаліФотоВідео

22:27

"Боляче": дружина Віктора Павліка крізь сльози розповіла про серйозний діагноз сина

22:12

Навчання будуть прикриттям, РФ готує щось у Білорусі цього літа - Зеленський

Реклама
22:10

Мухи миттєво зникнуть: найкращі натуральні засоби проти комахВідео

21:45

У Торецьку відбуваються лобові штурми: військовий розповів про бої за місто

21:41

"Небезпечні місця": деталі екстреної евакуації з Дніпропетровської області

21:41

"Щось таке робили": Злата Огнєвіч висловилася про побачення з Тарасом Цимбалюком

21:22

Що одягнути жінці в ресторан: поради для стильного образу в будь-якому віці

21:20

Екс-керівник "Укрінмашу" Олександр Калинчук міг бути причетний до зриву поставок озброєння на мільярди гривень — ЗМІ

21:18

Підступний план Путіна: розвідка Британії розкрила справжню мету "перемир'я"

20:54

Мир "в обмін" на території: Зеленський оголосив про умову України

20:44

"Непрості часи": товариш по чарці Єфремова розповів про стан актора після УДЗ

20:40

Що вдягнути зі шкіряною курткою жінці: наймодніші образи сезону 2025Відео

20:38

Видалили органи, щоб приховати причину смерті: що відомо про вбивство Вікторії Рощиної

20:27

Що одягнути під піджак: як створити стильні образи на будь-який випадок

20:04

Перемовини щодо України зайшли в глухий кут: у Bloomberg назвали "вимогу" Путіна

20:01

Між перемир'ям і бойовими діями з ворогом є лише одна відмінність - Кузан

19:59

"Україна вже погодилася, черга за Путіним": у Трампа зробили заяву про перемир’яВідео

19:56

Ексучасниця Віа Гри з РФ отримала посвідку на проживання в Україні - деталі

19:47

Спеціально постачали для ЗСУ браковані міни: затримано керівників заводу

19:44

"Ромео і Джульєтта з Черкас" 4 сезон: на глядачів чекає зміна акторки

19:44

Україну накриває раптове потепління: у яких областях затримаються дощі та заморозки

19:40

У Путіна заявили, що "перемир'ям" розпочали "прямі переговори" з УкраїноюВідео

Реклама
19:10

Сестра головного перемовника Путіна таємно відвідала Україну: стали відомі деталіВідео

19:10

100 днів Трампа, які ошелешили світПогляд

18:51

Що можна зробити з пластикових пляшок: несподівана відповідь вразить наповалВідео

18:46

Не можна згадувати образи і проблеми: яке свято і день ангела 30 квітня

18:45

Долар пішов у круте піке в кінці квітня: новий курс валют

18:33

Військовослужбовців ТЦК та СП відправлятимуть на фронт: важливе рішення Генштабу

18:30

У США готують новий удар по режиму Путіна: у Зеленського зробили заяву

17:59

РФ рветься на кордон трьох областей: в ЗСУ розповіли про загострення ситуації

17:51

Податок за продаж товарів на OLX чи Rozetka: українців чекають нові правила

17:26

Нацбанк визнав небездоганною ділову репутацію Порошенка — названі причини

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Великдень 2025
Закуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтарСтрасна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в Україні
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти