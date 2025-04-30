За 30 хвилин 16 "прильотів" і майже 40 постраждалих: моторошні кадри з Харкова

Російські окупанти атакували "Шахедами" багатоквартирні будинки, приватні будинки, автомобілі, підприємства та лікарні.

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Наслідки атаки на Харків / Колаж: Главред, фото: ДСНС, Суспільне

Що відомо:

РФ атакувала Харків "Шахедами"

Внаслідок атаки постраждали майже 40 людей

Росіяни атакували житлові будинки, лікарні підприємства

Російські окупанти атакували Харків великою кількістю ударних безпілотників типу "Шахед". Внаслідок атаки розтрощено багато житлових будинків та лікарні. Постраждали майже 40 людей. Главред зібрав всю інформацію про наслідки ударів по Харкову.

Мер міста Ігор Терехов розповів про те, що у Харкові було зафіксовано 16 "прильотів" по понад 10-ти локаціям. Під атакою були багатоквартирні будинки, приватні будинки, інфраструктурні об'єкти міста. Також постраждала електрична мережа.

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Ця атака була "дивною", адже удари були по різних локаціях і по різних районах. Внаслідок атаки було вибито дуже багато вікон.

"Дуже велика кількість пошкоджених будинків, особливо приватних будинків. Лише один "приліт" - це розтрощені близько 10-ти приватних житлових будинків. Зараз працюють всі комунальні служби та працівники ДСНС щодо локалізації пожеж там, де вони виникли. Наші служби працюють над відновленням електропостачання", - сказав Терехов.

Дивіться відео про наслідки ударів по Харкову:

Наслідки ударів по Харкову / фото: скріншот

Також відомо про те, що у багатоквартирному будинку, в який влучив "Шахед", була заблокована жінка у власній квартирі на 7-му поверсі.

У цьому ж будинку була молода мама. На момент удару дитина спала у коридорі, а жінка занурилась у роботі, сидячи біля вікна.

"Я навіть не почула гул "Шахеда", який наближається. Я відчула вже вибух, мені дуже у спину вдарило скло. Удар був у балкон поряд з нами", - емоційно розповідає жінка.

Дивіться відео про наслідки ударів по Харкову:

Наслідки ударів по Харкову / фото: скріншот

У Мережі з'явилось відео розтрощеного ресторану, який також опинився в епіцентрі одного з ударів. На кадрах видно вибиті вікна, а всередині ресторану все потрощене. Одним із найбільш постраждалих приміщень була кухня.

Дивіться відео про наслідки ударів по Харкову:

Наслідки ударів по Харкову / фото: скріншот

У Харківській прокуратурі зазначили, що атака на Харків відбувалась у період з 22:00 до 22:30. Ворог використав БПЛА типу "Герань-2". Під ударом були Київський, Шевченківський, Слобідський, Салтівський та Немишлянський райони міста.

"Відомо про пошкоджені багатоквартирні будинки, приватні будинки, цивільні автівки та підприємства. Також пошкоджені дві міські лікарні", - сказав начальник управління протидії злочинам вчиненим в умовах збройного конфлікту Харківської обласної прокуратури Спартак Борисенко.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв ведення війни.

У прокуратурі показали наслідки ударів по Харкову.

Дивіться відео про наслідки ударів по Харкову:

Наслідки ударів по Харкову / фото: скріншот

Рятувальники зазначили, що атака дронами спричинила масштабні пожежі та руйнування. У різних частинах міста виникло 10 пожеж.

"На місці працюють рятувальники, медики, поліція, волонтери та комунальні служби. Тривають ліквідація пожеж, розбір завалів і допомога постраждалим попри небезпеку повторних ударів з боку росіян", - йдеться у повідомленні.

Дивіться відео про наслідки ударів по Харкову:

Наслідки ударів по Харкову / фото: скріншот

Удари російських дронів по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що країна-агресор Росія почала використовувати новий безпілотник Бандероль для атак на Україну. Дрон має реактивний двигун і здатний розвивати швидкість до 500 км/год.

Напередодні повідомлялося, що російські окупанти в понеділок, 28 квітня, вдарили дронами по Черкасах. Унаслідок атаки було пошкоджено об'єкт інфраструктури.

За день до цього ворог тероризував Дніпропетровську область. У ніч на 27 квітня Росія вдарила по кількох громадах своїми безпілотниками, внаслідок чого загинула одна людина та постраждала 14-річна дитина.

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