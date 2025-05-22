Влупить град, будуть грози і шквали: кілька областей України накриє небезпечна погода

Ви дізнаєтеся:
- Де в Україні будуть дощі з грозою
- Якою буде температура повітря
Погода в Україні у п’ятницю, 23 травня, у більшості областей буде сухою, сонячною і теплою. Денна температура повітря становитиме +20…+25 градусів.
Проте низку областей накриє небезпечна погода. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.
Вона зазначила, що у західних областях буде панувати атмосферний фронт, який принесе грозові дощі. Також через нього знизиться температура повітря до +12…+18 градусів.
Синоптикиня попередила, що при грозах можливий град та шквалисте посилення вітру. Вона закликала українців бути обережними.
Також Діденко додала, що ці дощі ввечері у п'ятницю дійдуть до Житомирщини та Київщини.
Погода в Києві 23 травня
"У Києві 23-го травня очікується чудова тепла погода з температурою повітря до +24 градусів. Вітер буде рвучким, південно-східного напрямку. Впродовж дня буде сухо та сонячно, лише ввечері у п'ятницю набіжать хмари і в столиці пройде дощ з грозою", – розповіла синоптикиня.
24-25 травня грозові дощі очікуються на заході, півночі, у центральних областях України (окрім Полтавщини та Дніпропетровщини), а також на Одещині. На решті території опадів не очікується.
На День Києва, 25 травня, ймовірні грозові дощі та свіжіше повітря, додала Діденко.
Погода в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, погода до кінця травня в Україні різко зміниться – синоптик розповіла, що станеться. Синоптик дала Главреду ексклюзивний прогноз і розповіла, коли в Україні потеплішає і що буде з погодою до кінця травня.
Також раніше повідомлялося, що Україну накриє небезпечний шторм – де литимуть грозові дощі з градом та шквалами. Погода в Одесі буде однією з найхолодніших. Там температура повітря підвищиться лише до +19 градусів.
Нагадаємо, спека насувається нестерпна – синоптик попередила про аномалії. Літо в Україні буде з неймовірно контрастною погодою, розповіла Вазіра Мартазінова.
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Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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