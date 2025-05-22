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"Годі про це думати": Залужний зробив жорстку заяву про війну та кордони України

Юрій Берендій
22 травня 2025, 20:54
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Залужний закликав не сподіватись на повернення України до кордонів 1991 року та розповів про тактику росіян у війні.
'Годі про це думати': Залужний зробив жорстку заяву про війну та кордони України
Залужний звернувся із важливою заявою про хід і результати війни / Колаж Главред, фото: 22 ОМБр, УНІАН

Про що сказав Залужний:

  • Україні не варто розраховувати на повернення до кордонів 1991 року
  • У РФ є сили засоби для нових наступальних операцій
  • Росія веде війну на виснаження

Україні не слід розраховувати на повне повернення до кордонів 1991 року, адже Росія все ще має ресурси для продовження війни. Про це заявив посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на форумі "Експорт безпеки: українська зброя у світі", повідомляє РБК-Україна.

"Сподіваюся, що в цьому залі вже немає людей, які ще сподіваються на якесь диво чи чудо, на якогось білого лебедя, який до України принесе мир, кордони 1991 чи 2022 року і після цього буде велике щастя. На мою особисту думку, що поки у противника є ресурси, сили і засоби завдавати удари по нашій території та робити спроби окремих наступальних дій", - сказав Залужний.

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За його словами, здатність РФ вести бойові дії напряму залежить від наявності ресурсів, і з кінця 2023 року вона веде війну на виснаження.

На думку Залужного, перемогти у цій війні можливо лише шляхом знищення спроможності Росії її продовжувати, насамперед через підрив її військово-економічного потенціалу. В умовах, коли Україна стикається з гострою нестачею людських ресурсів і складною економічною ситуацією, йдеться про ведення високотехнологічної війни на виживання з мінімальним залученням людей і обмеженим використанням економічних ресурсів, але з максимально ефективним результатом.

"На іншу війну в умовах демографії та економіки Україна не здатна і годі про це навіть думати", - сказав він.

Валерій Залужний
Валерій Залужний / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на території Білорусі наразі не спостерігається створення ударного угруповання, яке могло б становити безпосередню загрозу для України. Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

За словами директора програм безпеки Центру глобалістики Павла Лакійчука, російська стратегічна наступальна кампанія триває безперервно, що підтверджується розміщенням військ уздовж усієї лінії фронту.

Військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначає, що головною метою літнього наступу російських військ є не стільки встановлення контролю над адміністративними межами Донецької області, скільки просування до великих міст, зокрема Костянтинівки, Сіверська, а також спроба оточення Покровська.

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Хто такий Валерій Залужний?

Вале́рій Фе́дорович Залу́жний (нар. 8 липня 1973, Новоград-Волинський, нині Звягель Житомирська область) — український воєначальник, генерал. З 2021 року по 2024 був Головнокомандувачем Збройних сил України. Має звання Героя України, пише Вікіпедія.

Командувач військ Оперативного командування "Північ" (2019—2021), начальник Об'єднаного оперативного штабу ЗС України — перший заступник командувача Об'єднаних сил (2018), начальник штабу — перший заступник командувача військ Оперативного командування "Захід" (2017). Командир 51-ї окремої механізованої бригади (2009—2012).

23 травня 2022 увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2022 за версією журналу Time, а у жовтні 2022 року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від НВ.

Посол України у Великій Британії. Заступив на посаду 11 липня 2024 року.

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